Einsteinov 'list o Bohu' vydražili za 2,4 milióna dolárov

List nemecko-amerického teoretického fyzika Alberta Einsteina z roku 1954, v ktorom vedec odmieta slovo Boh ako "produkt ľudskej slabosti" a zápasí so svojou židovskou identitou, vydražil v utorok aukčný dom Christie's za 2,4 milióna dolárov.

List je adresovaný nemecko-židovskému filozofovi Ericovi Gutkindovi a Einstein sa v ňom otvorene a kriticky vyjadruje k náboženstvu, pričom Bibliu nazýva „zbierkou rešpektovaných, ale skôr primitívnych legiend“.

„Slovo Boh pre mňa nie je nič viac než výraz a produkt ľudskej slabosti,“ napísal fyzik približne rok pred svojou smrťou. List vydražili aj v roku 2008 za 404 000 dolárov.

Utorková dražba v New Yorku, ktorá trvala štyri minúty, výrazne prekonala odhady aukčného domu, ktorý predpokladal, že dokument sa predá za zhruba 1,5 milióna dolárov, informuje tlačová agentúra DPA. Kupca zaplatí vrátane poplatkov celkovo 2,9 milióna dolárov, spresnila hovorkyňa Christie's.

Einstein napísal predmetný list počas pobytu v Princetone, v americkom štáte New Jersey, ako reakciu na Gutkindovu knihu „Choose Life: The Biblical Call to Revolt“ z roku 1952, ktorá sa dotýka judaizmu, Izraela a modernosti.

Vedec odmietol Gutkindov názor, že židovský ľud je „vyvolený“. Napísal, že zatiaľ čo „s potešením“ patrí k židovskému národu, „čisté židovské vierovyznanie je – ako všetky iné náboženstvá – stelesnením primitívnych povier“. Einsteinove pohľady na náboženstvo sú dlhodobým objektom akademického skúmania.