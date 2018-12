Rakúska vláda chce zakázať väčšinu plastových vreciek a tašiek

Rakúsko chce od roku 2020 zakázať väčšinu plastových tašiek a sáčkov. Výnimku by mali tvoriť iba tie, ktoré sú biologicky úplne odbúrateľné. Príslušný návrh zákona dnes schválila vláda, informovala ministerka pre udržateľný rozvoj Elisabeth Köstingerová, do ktorej portfólia patrí aj ochrana životného prostredia. Ušetriť by to podľa nej malo až 7000 ton plastového odpadu ročne.