NATO pomáha integračným ambíciám Bosny, Macedónsko už hovorí o dátume

Šéfovia diplomacií z NATO vyzvali túto etnicky rozdelenú balkánsku krajinu, aby aj napriek námietkam bosnianskych Srbov predložila svoj prvý ročný program reforiem zameraných na ich zosúladenie s normami Aliancie.

Predloženie programu reforiem je súčasťou Akčného plánu členstva NATO (MAP), procesu, ktorý pomáha kandidátskym krajinám pripraviť sa na členstvo. Neznamená to však, že Bosna a Hercegovina čoskoro vstúpi do Aliancie a nie je isté ani to, či Sarajevo prijme pozvanie do Akčného plánu členstva.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na tlačovej konferencii v tejto súvislosti podľa agentúry AP uviedol, že Aliancia je pripravená prijať program reforiem Bosny. „My sme sa rozhodli… Nech sa rozhodnú oni a my budeme pripravení, ak budú pripravení oni,“ povedal Stoltenberg.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR František Ružička v tejto súvislosti pripomenul, že v inej situácii ako Bosna a Hercegovina je Macedónsko, ktoré v júli tohto roka dostalo pozvánku na členstvo v NATO.

„Dlhodobá priorita Slovenskej republiky je, že krajiny západného Balkánu by mali mať priestor, aby postupovali v integračnom procese a približovali sa k EÚ aj k NATO,“ uviedol slovenský diplomat.

Prvá polovica budúceho roka?

Spojenci podľa neho rokovali v Bruseli o tom, kde sa tieto krajiny nachádzajú, akým výzvam čelia, čo je potrebné, aby urobili a akým spôsobom môže NATO prispieť k tomu, aby ich prípravný proces bol ľahší, respektíve rýchlejší.

„Všetko to ale závisí od vývoja v samotných krajinách,“ konštatoval. V prípade Bosny je situácia zložitejšia, lebo tam je to veľmi citlivá otázka spojená aj s vnútropolitickou stabilitou a chýbajú jasné politické deklarácie. Naopak, v prípade Macedónska nastal obrovský pokrok, a to aj v otázke rokovaní o novom názve krajiny, čo rozviaže ruky Grécku, aby neblokovalo jej vstup do NATO.

Spojené štáty predpokladajú, že Macedónsko vstúpi do NATO už v polovici roku 2020, uviedla v utorok agentúra Reuters. Ružička to nepovažuje za nereálne. „Myslím si, že pokiaľ bude tento proces pokračovať a ak sa bude samotná macedónska vláda na to zameriavať, tak by sme sa mohli na ten dátum pozerať s optimizmom,“ uviedol.