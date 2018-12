Newyorskú redakciu CNN museli opäť evakuovať, anonym nahlásil bombu

Požiarne hlásiče oznámili poplach krátko po 22.30 h miestneho času, informovala televízia CNN na svojej stránke. Televízia potom zaradila do vysielania vopred nahraté programy a o hodinu neskôr začala vysielať cez službu Skype.

Jeden z vedúcich moderátorov spravodajstva na CNN, Don Lemon, na sociálnej sieti Twitter napísal, že evakuácia sa uskutočnila počas nahrávania jeho šou.

Dodal, že incident vyšetruje polícia v New Yorku, ktorá časť ulíc v okolí uzavrela pre prejazd áut a pre peších. Okrem toho polícia prostredníctvom internetu ľudí vyzvala, aby sa tejto časti mesta vyhli.

Televízia CNN a jej newyorský štáb bol rovnakej hrozbe vystavený aj v októbri, a to kvôli balíčku s výbušninou. Podobné zásielky vtedy dostali aj kritici súčasného prezidenta Donalda Trumpa.

Ako prvému doručili bombu do schránky maďarskému miliardárovi Georgovi Sorosovi. Ďalšiu dostala bývalá ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová do domu, kde býva aj so svojím mužom, bývalým prezidentom, Billom Clintonom.

Podľa polície išlo o funkčné bomby. Podobná zásielka dorazila aj exprezidentovi Baracovi Obamovi. Následne doručili podozrivý balíček aj do newyorskej redakcie televíznej stanice CNN, ktorú museli evakuovať. Medzi poslednými mali bombu dostať aj slávny herec Robert De Niro a bývalý viceprezident Joe Biden.