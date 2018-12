Kto nahradí Merkelovú? Zápas bude vyrovnaný

Najväčšie šance vystriedať v straníckej funkcii 64-ročnú političku, ktorá však mieni zostať kancelárkou až do konca riadneho mandátu v roku 2021, majú generálna tajomníčka strany Annegret Krampová-Karrenbauerová (56) a bývalý šéf poslancov konzervatívnej únie CDU/CSU Friedrich Merz (63). Víťaz sa súčasne stane budúcim kancelárskym kandidátom dlhodobo najsilnejšej, i keď v poslednom období očividne upadajúcej politickej strany Nemecka.

„Je to zápas s otvoreným koncom,“ hovorí pre Pravdu politológ a expert na Nemecko z Oxfordskej univerzity Matthias Dilling. „Naznačuje to aj skutočnosť, že elitní politici CDU považovali za nevyhnutné otvorene podporiť vybraného kandidáta,“ dodal.

Svoju podporu Krampovej-Karrenbauerovej, ktorej dlhé meno Nemci často nahrádzajú len iniciálkami AKK, dal včera najavo napríklad minister hospodárstva Peter Altmaier i krajinský premiér Šlezvicka-Holštajnska Daniel Günther, ktorý je súčasne predsedom Bundesratu, hornej komory spolkového parlamentu. Naopak, šéf Bundestagu, dolnej komory spolkového parlamentu, Wolfgang Schäuble sa pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung už začiatkom týždňa vyjadril, že „pre krajinu by bolo najlepšie, keby na straníckom zjazde získal väčšinu Friedrich Merz“.

Hoci Schäuble je jedným z najváženejších lídrov CDU, minister Altmaier ho bez obalu obvinil, že to bol práve on, kto zverejnením svojich preferencií „pretrhol hrádzu“ pri vyjadrovaní podpory jednotlivým kandidátom.

Samotná Merkelová si formálne zachováva neutralitu, pre nikoho však nie je tajomstvom, že stranícku funkciu by najradšej odovzdala AKK, ktorá má povesť mladšej kópie dosluhujúcej kancelárky. Dlhoročná krajinská premiérka Sárska, ktorú zjazd CDU pred trištvrte rokom zvolil za generálnu tajomníčku strany, zastáva veľmi podobné politické názory ako Merkelová a navyše ich presadzuje rovnakým spôsobom, teda uvážlivo a pragmaticky.

Jediná žena medzi trojicou kandidátov, ktorú dopĺňa ešte minister zdravotníctva Jens Spahn (38), súčasne na rozdiel od jej rivalov dáva kancelárke reálne vyhliadky na to, že k trinástim rokom stráveným na čele spolkovej vlády pridá ešte posledné tri. Zvyšní dvaja kandidáti, ponúkajúci strane, ktorú Merkelová posunula do stredu politického spektra, konzervatívny obrat, takú garanciu odstupujúcej straníckej šéfke neponúkajú. Ani pri jednom z nich totiž nie je isté, či by súčasnú veľkú koalíciu so sociálnymi demokratmi bol schopný, či aj ochotný udržať. Merz na dôvažok má s Merkelovou nevyrovnané účty z čias, keď sa jej ho podarilo vymanévrovať zo straníckeho vedenia.

Stranu, ktorá za posledných 45 rokov mala len troch predsedov – Helmuta Kohla, Wolfganga Schäubleho a Merkelovú, čaká mimoriadne dramatický zjazd. Možnosť výberu až z trojice kandidátov totiž delegáti vrcholného fóra CDU nemali ešte nikdy v histórii.

Od konca októbra, keď Merkelová nečakane oznámila, že sa o post predsedníčky strany už nebude uchádzať, AKK, Merz a Spahn absolvovali až osem trojhodinových, často veľmi tvrdých, kandidátskych debát. AKK v nich vyzdvihovala ako svoju prednosť bohaté vládne skúsenosti zo Sárska i svoju schopnosť presvedčivo vyhrávať voľby. Merz, ktorý strávil posledné desaťročie v biznise, sa predstavil ako charizmatický rečník a ekonomický expert, Spahn zase zdôrazňoval, že vďaka svojmu veku ako jediný predstavuje šancu na skutočný nový začiatok.

Prieskum verejnej mienky pre televíziu ARD ukázal, že AKK by si za predsedníčku želalo 39 percent voličov CDU, Merza 26 percent a Spahna dve percentá. „Tieto prieskumy však netreba brať ako bernú mincu,“ upozorňuje politológ Dilling. „Predovšetkým preto, že predsedu CDU nebudú voliť všetci členovia či sympatizanti strany, ale len 1 001 delegátov prítomných na zjazde,“ pripomína expert z Oxfordu, podľa ktorého preferencie predstaviteľov straníckej elity sa od preferencií radových stúpencov môžu výrazne odlišovať.

„Treba mať tiež na pamäti spôsob voľby Merkelovej nástupcu. Ak v prvom kole žiadny kandidát nezíska absolútnu väčšinu, tak dvaja najúspešnejší postúpia do druhého kola. Keď budú finalistami Krampová-Karrenbauerová s Merzom, rozhodne to, ku komu sa priklonia stúpenci kandidátov, ktorí vypadnú v prvom kole. Spahnovi stúpenci majú napríklad bližšie k Merzovi, ako ku Krampovej-Karrenbauerovej,“ dodáva Dilling, podľa ktorého dnes prvý raz od roku 1971 sa o šéfovi CDU rozhodne až priamo na straníckom zjazde.