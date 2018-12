Výskyt eboly v Kongu sa rozšíril do ďalšieho mesta

Nové prípady eboly hlásili v meste Butembo, v ktorom žije viac ako milión obyvateľov a je druhým najväčším mestom v provincii Severné Kivu. Podľa projektového koordinátora z organizácie Lekári bez hraníc (MSF) Johna Johnsona rozšírenie epidémie eboly v oblasti Butemba vyvoláva u zdravotníkov obavy. Nové prípady totiž rýchlo narastajú vo východných štvrtiach mesta, ako aj v odľahlých, izolovaných oblastiach, uviedli zdravotníci.

Ministerstvo zdravotníctva KDR uviedlo, že eviduje 423 potvrdených prípadov nakazenia ebolou, pričom 225 z týchto nakazených vírusu podľahlo. Najhoršou epidémiou eboly v dejinách je zatiaľ tá z rokov 2014–2016 v západnej Afrike, keď vírus zabil vyše 11 000 ľudí.

Ak by však zdravotníci v tejto africkej krajine doteraz nezaočkovali vyše 41 000 ľudí, nakazených osôb by mohlo byť už vyše 10 000, dodalo ministerstvo. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa však obáva, že zásoba 300 000 dávok vakcín na potlačenie najnovšej epidémie eboly v krajine, ktorá sa šíri čoraz častejšie už aj do miest, nie je dostatočná.

Ebola je vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka. Úmrtnosť medzi nakazenými môže dosiahnuť až 90 percent; úspešnosť liečby je však výrazne vyššia, ak sa podarí pacientov včas izolovať a podávať im dostatok tekutín.