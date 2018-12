Neonacistu, ktorý v Charlottesville autom vrazil do ľudí, usvedčili z vraždy

Z vraždy prvého stupňa usvedčili v piatok 21-ročného neonacistu, ktorý vlani v auguste zabil ženu, keď autom vrazil do skupiny ľudí demonštrujúcich proti pochodu belošských nacionalistov v meste Charlottesville v americkom štáte Virgínia. Informovala o tom agentúra AFP.

Jamesa Alexa Fieldsa mladšieho zo štátu Ohio, označovaného prokurátormi za belošského rasistu, uznala porota súdu v Charlottesville za vinného vo všetkých bodoch obžaloby vrátane piatich prípadov úmyselného ublíženia na zdraví s priťažujúcimi okolnosťami, troch prípadov úmyselného ublíženia na zdraví i úteku z miesta činu, po náraze autom, priblížila stanica BBC.

Dvanásťčlenná súdna porota k takémuto rozsudku dospela za menej než deň. Porotcovia sa znovu zídu v pondelok, aby určili o výšku trestu. Fieldsoví hrozí 20-ročné až doživotné väzenie.

Fieldsoví právni zástupcovia na súde nespochybňovali, že ich klient sedel za volantom auta, ktoré do ľudí vrazilo. Tvrdili však, že konal „v strachu o vlastný život“ odkazujúc na chaotický deň, pri ktorom belošskí demonštranti aj niektorí protidemonštranti prišli do Charlottesvillu so strelnými zbraňami.

Belošský nacionalisti sa vlani 12. augusta zišli v Charlottesville na zhromaždení nazvanom „Zjednoťte pravicu“, ktoré ohlásili ako protest proti odstráneniu pamätníka venovaného konfederačnému generálovi Robertovi Leeovi.

Voči tomuto pochodu prišli protestovať protidemonštranti. Do skupiny z nich vrazil autom James Alex Fields mladší, ktorý zabil 32-ročnú Heather Heyerovú a zranil desiatky ďalších ľudí.

Americký prezident Donald Trump si v dňoch po pochode v Charlottesville vyslúžil značnú kritiku za to, že dal na rovnakú úroveň belošských nacionalistov a protidemonštrantov, keď vyhlásil, že „obe strany“ sú zodpovedné za vtedajšie násilie.