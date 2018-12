Pellegrini varuje straníckych partnerov pred papalášizmom a zbytočnými kauzami

„Cítim zodpovednosť, aby naša vláda prinášala riešenia a výsledky. Musíme jasne pomenovať, aké výhody prinášajú tieto opatrenia pre ľudí. Zostaňme ľuďmi, ktorí sa starajú o iných ľudí. Nemôžeme skĺznuť do nejakej formy papalášizmu,“ povedal.

Podľa premiéra sa strana musí vyhýbať zbytočným kauzám a musí napĺňať očakávania ľudí. „Chceme budovať moderné, sebavedomé Slovensko,“ doplnil predseda vlády.

Podpredseda Smeru Robert Kaliňák deklaroval snahu venovať sa ochrane dobrého mena strany. „Chceme využiť všetky legálne možnosti, aby naši súperi nemohli od rána do večera hovoriť klamstvá. Chcem, aby každý člen smeru mal pocit ochrany. Aby sme zabránili neodôvodnenému očierňovaniu strany,“ doplnil.

Smer na sneme hovoril o prioritách do konca volebného obdobia. Sú nimi stabilita, demokracia, sociálny štát a Európska únia a NATO. Strana hovorí, že na Slovensku dnes neexistuje zmysluplná alternatíva voči súčasnej vláde.

V rámci demokracie chce strana posilňovať mechanizmy na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do základných práv a slobôd ľudí a inštitúcií s cieľom politického súperenia. Tiež chce zefektívniť právnu ochranu pred množiacimi sa neoprávnenými zásahmi médií do základných práv a slobôd.

V sociálnej oblasti predstavila strana balík prorodinných opatrení. Hovorí o predĺžení obdobia poberania materskej na rok a započítavaní tohto obdobia do odpracovaných rokov na účely dôchodkového zabezpečenia alebo o razantnom zvýšení rodičovského príspevku.

Tiež chce pomôcť matkám, ktorým muži neplatia výživné. Platiť by im mal štát, ktorý by zároveň prevzal za seba zodpovednosť voči neplatičovi v podobe právnych krokov. Smer-SD mieni tiež znížiť daň z pridanej hodnoty na základné potreby pre narodené dieťa. Týkať by sa to malo plienok, detskej výživy či základných hygienických potrieb.

Rodičom prváčikov by strana chcela ponúknuť stoeurový príspevok na základné školské potreby. Medzi ďalšie opatrenia patrí zrušenie správnych poplatkov v prípade zmeny priezviska v dokladoch manželov po svadbe.

Pri zahraničnej politike strana zdôrazňuje, že Slovensko patrí do EÚ a NATO.