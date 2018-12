Po silnejúcich protestoch vystúpi Macron s prejavom k občanom

Podľa zdrojov sa Macron obráti na Francúzov s príhovorom o 20.00 h zo svojho úradu.

Macron sa v pondelok okrem iného mimoriadne stretne s predstaviteľmi odborov a zamestnávateľských organizácií, aby sa pokúsil o upokojenie nepokojov. Stretnutie by sa malo uskutočniť o 10:00 a zúčastniť by sa na ňom mali zástupcovia piatich veľkých odborových a troch zamestnávateľských organizácií a tiež miestni predstavitelia. Podľa denníka Le Figaro sa na schôdzke zúčastní aj premiér Édouard Philippe a deväť ministrov.

Protesty a blokády ciest vo Francúzsku sa začali 17. novembra, keď ľudia oblečení do reflexných žltých viest demonštrovali proti rastúcim cenám pohonných hmôt. Postupne prerástli do masového hnutia proti zvyšujúcim sa životným nákladom, ktoré prezidenta Macrona – bývalého bankára – obviňuje, že berie ohľad len na bohatých.

Protesty vyvrcholili veľkými demonštráciami, ktoré sa konali štyri soboty po sebe a ktoré v mestách po celom Francúzsku, no najmä Paríži, poznačilo násilie a vandalizmus. Na posledných sobotňajších protestoch sa v krajine podľa odhadov zúčastnilo okolo 136 000 ľudí. Policajti zadržali vyše 1 700 osôb, z nich takmer 1 100 v Paríži.

Hlavný parížsky prokurátor Rémy Heitz v nedeľu večer oznámil, že do väzby umiestnili takmer 1 000 zadržaných, z nich bezmála 100 je neplnoletých a väčšina tiež bez policajným záznamov. Väčšinu z ľudí vo väzbe podľa neho tvoria muži vo veku do 40 rokov, ktorí prišli z rôznych regiónov krajiny do Paríža na sobotňajšie protesty.