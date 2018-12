Porošenko rozhodol o ukončení hlavnej ukrajinsko-ruskej zmluvy

Základný zmluvný dokument upravujúci vzťahy oboch susedných krajín bol uzavretý v roku 1998 s desaťročnou platnosťou a automatickým predĺžením o ďalších desať rokov, ak sa proti tomu žiadna zo strán nepostaví. Práve to sa dnes Porošenkovým podpisom stalo.

Prezident zákon podpísal na odporúčanie ukrajinského parlamentu, ktorý ukončenie platnosti zmluvy odhlasoval minulý týždeň. Odmietnutie predĺžiť zmluvu Porošenko v komentári označil za „súčasť našej stratégie definitívne skoncovať s koloniálnou minulosťou a zmeniť orientáciu na Európu“.

Okrem vypovedania zmluvy s Ruskom Porošenko označil za ďalšie piliere svojej stratégie zavedenie bezvízového styku s Európskou úniou a podpis asociačnej zmluvy, vytvorenie zjednotenej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi a vystúpenie zo Spoločenstva nezávislých štátov, postsovietskej organizácie vytvorenej v 90. rokoch z iniciatívy Ruska.

Ukrajina sa bude podľa prezidenta usilovať aj o to, aby do ústavy štátu bolo vtelené úsilie o vstup do Severoatlantickej aliancie. Kyjev bude dbať na vytvorenie profesionálnej armády a podporovať užívanie ukrajinského jazyka, uviedol Porošenko.

Prezident zároveň vyzval ministerstvo zahraničia aby vykonalo „inventarizáciu“ všetkých dohôd s Ruskom. Podľa ukrajinských médií je takýchto dohôd okolo tristo. Vláda by mala vytvoriť medzirezortnú komisiu, ktorá spočíta finančné požiadavky, ktoré by malo Rusko Ukrajine vyplatiť ako náhradu za svoju ozbrojenú agresiu.