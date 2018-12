Porošenko páli mosty pod Ukrajincami

Jej platnosť sa končí posledným marcovým dňom roku 2019. Dovtedy však môže, ako upozorňujú nielen Ukrajinci, Porošenkovo pálenie mostov medzi Rusmi a Ukrajincami skončiť (ne)očakávaným spoločenským zvratom.

„Prezidentovi sa čas neúprosne kráti. Prezidentské voľby sú čoraz bližšie a Porošenkov rating nerastie. A tak sa ho pokúša zmeniť rôznymi formami. Napríklad príchodom medzi voličov. Nie je preto vylúčené, že ho dnes môžete stretnúť aj medzi kupujúcimi v niektorom z obchodov,“ reagoval ukrajinský spravodajský portál UNN. Porošenko to však bude mať ťažké. Potvrdil to v pondelok aj prieskum jednej z najsledovanejších talkshow v televízii News One. V pondelok v priamom prenose na otázku komu vyhovuje ukončenie dohody s Ruskom z 10 188 respon­dentov 93 percent, tvrdilo že je to výhodné pre Rusko a iba 7 percent si myslelo opak. Väčšina prezidentových krajanov teda neberie vážne oficiálny dôvod kroku Kyjeva, podľa ktorého je ním „vysoká pravdepodobnosť vpádu ruských jednotiek“ aj keď podľa prezidentových slov „sa tak stalo už pred piatimi rokmi“.

Situácia sa mení

Aj spomínaný prieskum potvrdzuje, že z pohľadu vládnej moci badať zmenu k horšiemu nielen v spoločnosti, ale aj v ukrajinských médiách. Výnimkou sú pochopiteľne iba televízie Prjamoj a Pjatij, ktoré vlastní Porošenko. Po vyhlásení vojnového stavu sa pretekali v podpore najvyššieho veliteľa medzi divákmi. Nezabudli pritom vyjadriť ľútosť, že vojnový stav nevyhlásili ešte skôr. V tomto smere vraj obyvatelia „nevojnových“ oblastí závidia tým, ktorí žijú vo vojnovom stave. Na internetových serveroch v častých prieskumoch však nebadať nadšenie. Dokonca ani na najagresívnejších proporošenkovských serveroch neprevyšuje počet stúpencov prezidenta jednu tretinu respondentov.

„Ak niekto po vyhlásení vojnového stavu na Ukrajine získal rast podpory, tak je to Julia Tymošenková, hlavná konkurentka Porošenka v zápase o prezidentský post,“ konštatuje portál televízie 112 Ukraina. A v tejto súvislosti viacerí ruskí politológovia nevylučujú, že do konca uplynutia vojnového stavu možno očakávať „ďalšiu Porošenkovu provokáciu kerčenského typu“. A tu je, aspoň podľa ruského prezidenta Vladimira Putina, dôvod, prečo nedvíha telefón Porošenkovi.

„Nechcem sa zúčastňovať na jeho volebnej kampani,“ cituje prezidenta agentúra TASS. Podľa ruského lídra Porošenko zámerne vytvára „krízové a provokačné situácie“ a zodpovednosť za ne pripisuje Rusku. „Následne chce ukázať, ako úspešne dokáže riešiť problémy. Je to priehľadná kombinácia, na ktorej sa nechcem ani nebudem zúčastňovať,“ dodal Putin.

Rusko ako strategický partner

Ako informovali parlamentné noviny Holos Ukrainy rozhodnutie Porošenka vypovedať ukrajinsko-ruskú zmluvu o priateľstve, spolupráci a partnerstve začína platiť v stredu. Už dávno však platí, a najnovší krok Kyjeva na tom nič nezmení, že pre roky „utlačovanú“ Ukrajinu je Rusko ako oficiálny „agresor“ najväčším exportérom.

„Je naším strategickým partnerom. Nech už Porošenko tvrdí čokoľvek, pravda je, že náš obchodný obrat vzrástol v poslednom roku o 25 percent,“ nastavil zrkadlo rozhodnutiu Kyjeva ukrajinský poslanec Jevgenij Murajev v programe televízie NAŠ. Ako dodal, Ukrajina dováža od „agresora“ mnohé tovary, ktoré nedokáže kúpiť v iných krajinách. „Uhľovodíky, jadrové palivové články, výrobky chemického spracovania. Nech si hovoria, čo chcú, ale alternatíva neexistuje. Všimnite si, že tieto dohody stále platia,“ dodal Murajev.

Pogrebinskij predpovedá hanebný útek prezidenta

Podľa kyjevského politológa Michaila Pogrebinského citovaného ukrajinským serverom 2000.ua ide o absurdný jav, v ktorom sa Ukrajina ocitla vďaka „hlbokým myšlienkam“ jej lídra. Prezidenta, ktorý sa správa ako manažér a koná na vlastnú päsť. Bez spolupráce čo i len s kabinetom. „Situácia ešte určitý čas potrvá. Verím, že sa skončí po prezidentských voľbách. Neverím však, že elita, ktorá vymení súčasné politické vedenie, bude zodpovedná,“ analyzuje situáciu kyjevský politológ. Samotnému Porošenkovi predpovedá koniec v podobe „hanebného úteku“ z krajiny po voľbách. Ak sa vraj vôbec budú konať. V hre je totiž viac ako samotný prezidentský post. Porošenkovi už viacerí ukrajinskí oligarchovia, napríklad Ihor Kolomojskij, dali jasne najavo, že stratou kresla bude „v hre“ nielen jeho politický vplyv, ale aj majetok.