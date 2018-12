Na vianočných trhoch v Štrasburgu sa strieľalo, hlásia dve obete

Desať ďalších utrpelo zranenia. Francúzsky minister vnútra podla stanice BBC nariadil obyvateľom zostať v bezpečí domova a incident označil za „vážnu bezpečnostnú situáciu.“

K streľbe malo dôjsť v blízkosti vianočných trhov, na námestí Kleber. Miestny reportér Bruno Poussard na svojom Twitteri uvádza, že na jeho ulici začul niekoľko výstrelov, ktoré následne prešli do stálej paľby.

Páchateľ je na úteku, avšak bezpečnostným zložkám sa ho už podarilo identifikovať. Má záznam v registri restov, uviedol Castaner.

Prokuratúra v Paríži vyšetruje streľbu ako teroristický útok s tým, že začala vyšetrovanie vrážd a pokusov o vraždy súvisiacich s teroristickým činom a tiež vyšetrovanie teroristického sprisahania. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron podľa agentúry AP na vzniknutú situáciu v utorok večer reagoval zvolaním zasadnutia v prezidentskom paláci a vyslaním ministra vnútra do Štrasburgu.

Úrad protiteroristickej prokuratúry uviedol, že situáciu v Štrasburgu monitoruje.

Po sérii teroristických útokov, ktoré Francúzsko zažilo v posledných rokoch, bola posilnená ochrana verejných podujatí. A špeciálne protiteroristické jednotky francúzskej armády pravidelné hliadkujú aj na vianočných trhoch.

Emmanuel Foulon, hovorca Európskeho parlamentu, ktorý sa počas incidentu nachádzal neďaleko miesta streľby, uviedol, že vypukla panika a návštevníci reštaurácií pri vianočných trhoch si v strachu políhali na zem.

Budova Európskeho parlamentu bola v súvislosti so streľbou uzavretá a nikto do nej až do odvolania nesmie vstúpiť a ani ju opustiť.