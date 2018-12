Trump podpísal zákon, ktorý pomôže náboženským menšinám v Iraku a Sýrii

Trump vyhlásil, že v posledných rokoch sa IS dopustil „strašných zverstiev“ na náboženských a etnických menšinách v Sýrii aj Iraku, vrátane kresťanov, jezídov, šiitov a ďalších skupín.

Šéf Bieleho domu zdôraznil, že zákon nasmeruje americkú pomoc priamo k prenasledovaným spoločenstvám. Legislatíva takisto umožní vládnym úradom pomáhať týmto skupinám ľudí pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní osôb zodpovedných za genocídu.

Návrh zákona predložil do Kongresu republikán Chris Smith, člen Snemovne reprezentantov za americký štát New Jersey. Uviedol, že legislatíva zároveň vyzýva zahraničné vlády, aby pomohli zadržať páchateľov z IS tým, že do svojich bezpečnostných databáz doplnia informácie užitočné pri určovaní totožnosti podozrivých.