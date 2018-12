Cesta v nemeckom meste zostala po nehode v továrni 'vydláždená' čokoládou

Podľa informácií nemeckého denníka spôsobila „malá technická chyba“ na skladovacej nádrži v čokoládovni DreiMeister sladkú a lepkavú záplavu na ulici v meste Westönnen.

Po tom, ako sa horúca mliečna čokoláda roztiekla po chladnom chodníku, rýchlo stvrdla a na pomoc pri jej odstraňovaní museli privolať 25 požiarnikov. Tí sa následne „nového chodníka“ zbavili za pomoci lopát a teplej vody.

Riaditeľ firmy Markus Luckey pre Soester Anzeiger uviedol, že prevádzka v továrni by mala byť obnovená už v stredu, pričom dodal, že našťastie k nehode nedošlo tesne pred Vianocami, pretože to by bola naozaj „katastrofa“.