Bývalý Trumpov právnik Cohen dostal na súde tri roky

Súd na newyorskom Manhattane dnes poslal Michaela Cohena, bývalého osobného právnika Donalda Trumpa, na tri roky do väzenia. Usvedčil ho, že počas prezidentskej volebnej kampane v roku 2016 podplácal dve niekdajšie milenky budúceho prezidenta, aby o pomere so ženatým Trumpom mlčali. Podľa súdu išlo o porušenie pravidiel financovania volebných kampaní.

Cohen, ktorý sa tento rok v auguste k činu priznal a spolupracoval s vyšetrovateľmi, bol takisto odsúdený na dva mesiace väzenia za to, že klamal amerických poslancov pri vypočutí o realitnom zámere Donalda Trumpa v Moskve. Cohen v Kongrese tvrdil, že o plánoch postaviť v ruskej metropole mrakodrap išlo do januára 2016, hoci boli v hre až do júna. V tom čase bol už Trump oficiálnym kandidátom republikánov na prezidentský úrad.

Uložené tresty sa nesčítajú, Cohen ich bude vykonávať súbežne. Žalobcovia žiadali pre Cohena najmenej štvorročný trest, advokáti dúfali v oslobodenie. Spoliehali na to, že päťdesiatdvaročný advokát s vyšetrovateľmi ochotne spolupracoval. Dnes Cohen na súde povedal, že bude v spolupráci s FBI pokračovať. „Zaslepená oddanosť (voči Trumpovi) ma priviedla na cestu do temnôt, nie za svetlom,“ vyhlásil pateticky.

Trump sa v rokoch 2006 a 2007, keď bol ženatý s terajšou prvou dámou Melaniou, údajne zaplietol s pornohviezdou Stormy Daniels a dievčaťom Playboya Karen McDougalovou. Cohen tvrdí, že počas kampane ho budúci prezident poveril, aby vysokými čiastkami vykúpil mlčanie oboch žien, ktorých svedectvo by mu mohlo uškodiť. Stormy Daniels, vlastným menom Stephanie Cliffordová, dostala 130-tisíc dolárov, McDougalová ešte o 20-tisíc dolárov viac.

Súd dospel k záveru, že prezident sumy vynaložil s cieľom zvýšiť svoje šance na volebný úspech. V takom prípade ich mal ale transparentne deklarovať ako volebný výdavok, čo sa nestalo. Trump neveru popiera. Nedávno na twitteri napísal, že išlo o „súkromnú transakciu“, za ktorú nesie plne zodpovednosť Cohen.

Advokát vypovedal, že k výplate peňazí mu dal pokyn Trump. Proti prezidentovi ale dnes súd žiadne obvinenie nevzniesol, podľa časti amerických právnikov to ani nie je možné. Názory na to, či môže byť prezident počas výkonu funkcie trestne stíhaný, sa v amerických justičných kruhoch rôznia.

Cohen bol dlho považovaný za mimoriadne lojálneho právnika, ktorý ochotne likvidoval Trumpove maléry. Sám vyhlásil, že by sa pre neho „nechal zastreliť“. Do väzenia má z rozhodnutia súdu nastúpiť 6. marca budúceho roka.