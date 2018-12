Ruské strategické bombardéry lietali na Karibikom

Ruské strategické bombardéry, ktoré v minulých dňoch prileteli do Venezuely, vykonali desaťhodinový let nad Karibským morom. V Moskve to dnes oznámilo ruské ministerstvo obrany. Dva bombardéry Tu-160, schopné niesť jadrové zbrane, obrie transportné lietadlo An-124 Ruslan a sprievodné lietadlo Il-62 dorazili do Caracasu v pondelok.