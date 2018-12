Dvojka diplomacie USA John Sullivan exkluzívne pre Pravdu: Nedáme sa využívať

Okrem tejto návštevy, kedy bolo naposledy Slovensko spomenuté v materiáloch, ktoré dostávate denne na stôl?

Hovoríme o Slovensku veľa. Jedným z dôvodov je 25. výročie vašej nezávislosti a 100 rokov od založenia Československa. Takže vás v USA spomíname často. Máme mimoriadne blízke vzťahy. Nielen v rámci našich vlád, ale aj kultúrne, medziľudské. Žartoval som so svojimi kolegami, že som veľký fanúšik slovenského hokeja. Verte či neverte, ale poznám Petra Bondru či Žigmunda Pálffyho. Pôjdem si pozrieť zápas KHL Slovan proti Rige (hral sa včera večer, poz. red.). Je to príklad blízkych vzťahov medzi USA a Slovenskom. Je pre mňa dôležité, že som tu, aby som to mohol potvrdiť a pripomenúť si aj dôležité výročia, o ktorých som hovoril.

V oblasti východnej Európy sa veľa hovorí o úpadku demokratických inštitúcie. Čo znepokojuje vás, keď sa pozriete na región?

Netýka sa to Slovenska. Mám obavy z vývoja na Ukrajine a čo robí Rusko. Každý demokratický a mier podporujúci človek bude definovať Ukrajinu tak, že jej súčasťou je Krym. Ukrajina je Krym a Krym je Ukrajina. Čo sa týka Slovenska, mnohými spôsobmi opätovne potvrdzujete záväzky v oblasti demokracie, ľudských práv. Ukázala to aj reakcia na brutálnu vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Potvrdzuje to príslušnosť k hodnotám a právam, ktoré si Američania a Slováci vážia. Je to dobrý znak v regióne, ktorý čelí vážnym problém. Najmä v súvislosti s Ukrajinou.

Keď hovorím o úpadku demokratických inštitúcií, tak som mal na mysli aj to, čo sa deje v Maďarsku, odkiaľ práve musela odísť Stredoeurópska univerzita. Je to americká vysoká škola.

Všetci Slováci a Američania, ktorí si vážia akademické slobody, cítia znepokojenie v súvislosti s tým, čo sa stalo s univerzitou v Maďarsku. Takýto problém na Slovensku nie je. Ako som povedal, ľudia vo vašej krajine aj vo vláde dokázali reagovať na vraždu Jána Kuciaka, ktorú si všimol celý svet. Znepokojuje ma, čo sa deje s univerzitou v Maďarsku. Ale na Slovensku vidím priateľov a spojencov, ktorí si vážia, že sa potrebujú rozvíjať ako slobodní ľudia. A páni moji, Slovensku sa to darí. Viem, že prezidentovi Donaldovi Trumpovi by sa páčil váš hospodársky rast.

Americký šéf diplomacie Mike Pompeo nedávno vyhlásil, že v centre fungovania zahraničnej politiky majú byť národné štáty. Aké pravidlá chce vo svetovej politike nastaviť Trumpova vláda?

Reč ministra zahraničných vecí Pompea v organizácii German Marshall Fund v Bruseli, ktorú ste spomenuli, bola dôležitá. Fungovanie inštitúcií vo svete po druhej svetovej vojne, ktoré spájajú podobne zmýšľajúce krajiny, je od začiatku 90. rokov podkopávané. Príkladom je zmluva o likvidácii rakiet krátkeho a stredného doletu (INF). USA sa ňou riadia, dodržujú pravidlá. Rusko to nerobí. Moskvu na to na rôznych úrovniach upozorňujeme päť rokov. Takmer pred rokom som o tom verejne na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii diskutoval s bývalým ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisľakom. Rusko dlho ani nepripúšťalo, že má rakety, ktoré porušujú zmluvu. Je to príklad, že sa hlásime k princípom právneho štátu a dodržiavame naše záväzky a sľuby. Ale iní to nerobia. O tom hovoril minister zahraničných vecí Pompeo. Potvrdzujeme naše záväzky, ale nenecháme iných, aby to využívali a aby im len tak prešlo, keď jednoznačne porušujú svoje povinnosti.

Čo si však Európania majú myslieť, keď prezident Trump o sebe vyhlási, že je nacionalista?

Myslím, že prezident Trump tým chce povedať, že USA si budú brániť svoje záujmy. Opäť použijem ako príklad INF. Keď sa USA na niečom s niekým dohodnú, ale druhá strana to nedodržiava, tak nebudeme len čakať, či sa to nezmení. Máme vlastné suverénne záujmy, ktoré si musíme chrániť. Vo veľkej miere to robíme v spolupráci s našimi spojencami, s krajinami NATO. Slovensko je v aliancii skvelý spojenec. Spolu chránime západné hodnoty. Slováci a Američania za ne bojovali a umierali.

Povedali ste, že Slovensko je skvelý spojenec. Ale máme debatu, ktorým smerom sa hýbe zameranie krajiny a aj minimálne jednej koaličnej strany. Ako to vnímate?

Aj tí, ktorí to možno vo svojich verejných vyjadreniach tak jasne nehovoria, chápu, že budúcnosť Slovenska je založená na vzťahoch so Západom, na transatlantických väzbách. Neznamená to, že odmietame ruskú kultúru či inštitúcie. Je to ruská vláda, s ktorou máme jasný problém. Ako som povedal, som veľkým fanúšikom slovenských hokejistov. Ale aj ruských. Vedel by som povedal viac mien sovietskeho hokejového tímu z 80. rokov ako amerického. Je rozdiel medzi tým, ako vnímame ruských ľudí a ich kultúru a ruskú vládu, ktorá sa nespráva dobre. Je stále menej oblastí, v ktorých Washington dokáže spolupracovať s Moskvou. Čím viac máme incidentov ako ten v Azovskom mori či otravu v Salisbury, tým ťažšie je viesť dialóg s Ruskom.

Budú USA tlačiť európske krajiny, aby zastavili projekt plynovodu Nord Stream 2?

Robíme to. Zahraničným lídrom pripomíname, že Nord Stream 2 vytvára politické a geostrategické problémy. Dáva Rusku moc, aby obmedzilo príjmy Ukrajiny. Snažíme sa Kyjev podporiť, ako sa len dá. Aj posledný mesiac ukázal, pod akým politickým a bezpečnostným tlakom je Ukrajina zo strany Ruska.

Viac ráz ste spomenuli Jána Kuciaka. Ale prezident Trump označuje médiá za šíriteľov falošných správ a novinárom hovorí, že sú nepriatelia ľudí. USA tiež zatiaľ veľmi mierne reagovali na vraždu saudskoarabského novinára Džamála Chašakdžího. Prečo?

Vražda Džamála Chašakdžího je niečo príšerné. Uviedol to prezident Trump aj minister zahraničných vecí Pompeo. Uvalili sme cestovné a iné sankcie na tých, čo sa mali na vražde priamo podieľať. Pokračujeme v sledovaní situácie. Vzťahy USA so Saudskou Arábiou nie sú založené na jednotlivcoch, ale na vláde. A ak hovoríme o jednotlivcoch, tak je to saudskoarabský kráľ. Máme dlhú, dôležitú a komplexnú históriu vzťahov so Saudskou Arábiou. Nikto v USA si nemyslí, že to, čo sa stalo Džamálovi Chašakdžímu, sa dá akceptovať. Nedá sa to ani opísať. Čo sa týka falošných správ, tak prezident Trump má svoj vlastný štýl. Jeho vzťahy s médiami sú ako na hojdačke. Novinári sú tiež naňho tvrdí. Keď prezident Trump hovorí o falošných správach, tak tým odkazuje na reportáže, ktoré sú podľa neho chybné či upravované. Nemyslí tým všeobecne médiá. Novinári sú nenahraditeľnou súčasťou spoločnosti.