Čína potvrdila, že zadržiava dvoch Kanaďanov

Čína dnes potvrdila, že zadržiava dvoch kanadských občanov pre podozrenie z aktivít ohrozujúcich národnú bezpečnosť. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Lu Kchang to oznámil na tlačovej konferencii. Kanada už skôr uviedla, že má nezvestných dvoch svojich občanov, ktorí sa v Číne zdržiavali. Podľa mnohých názorov je zadržanie Kanaďanov odvetou Číny za nedávne zatknutie finančnej riaditeľky a zároveň dcéry zakladateľa čínskeho výrobcu inteligentných telefónov Huawei Technologies Meng Wan-čou v Kanade.

Kanadský podnikateľ Michael Spavor a bývalý diplomat Michael Kovrig boli zadržaní v pondelok, povedal hovorca čínskej diplomacie. Prípady sú vyšetrované nezávisle na sebe, dodal.

Podnikateľ Spavor žil v meste Tan-tung pri hraniciach so Severnou Kóreou, s ktorou spolupracoval v kultúrnej oblasti. Podľa kanadského ministerstva zahraničia Spavor pred časom upozornil úrady svojej krajiny, že ho čínske orgány vypočúvali. Následne sa už nepodarilo nadviazať so Spavorem kontakt. Podľa jeho priateľov mal Kanaďan tento týždeň letieť do Južnej Kórey, na miesto určenia ale nedorazil.

Kanadská ministerka zahraničia Chrystie Freelandová v stredu uviedla, že je Spavor nezvestný. Informáciu o Spavorovom zmiznutí zverejnilo kanadské ministerstvo niekoľko dní potom, čo čínske úrady zadržali v Pekingu bývalého kanadského diplomata Michaela Kovriga.

Čínsky hovoriaci Kovrig pracuje ako analytik pre mimovládnu Medzinárodnú krízovú skupinu (ICG). Predtým pôsobil v rokoch 2003 až 2016 ako diplomat, okrem iného aj v Pekingu a Hongkongu. Zamestnávateľ Kovriga oznámil, že analytika zadržali v pondelok večer v Pekingu agenti štátnej bezpečnosti.

Medzinárodná krízová skupina, sídliaca v Bruseli, je renomovaná medzinárodná mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na predchádzanie konfliktom a ich riešení v rámci celého sveta. Hovorca čínskej diplomacie Lu Kchang ale v stredu upozornil, že ICG nie je v Číne registrovaná a jej činnosť je v krajine nelegálna. Podľa hovorcu čínskeho ministerstva zahraničia tak Kovrig mohol porušiť čínske zákony.

Problémami svojich občanov v Číne sa musí Kanada zaoberať v čase roztržky, ktorú vyvolalo zatknutie finančnej riaditeľky čínskej firmy Huawei Technologies Meng Wan-čou v Kanade. Peking jej zatknutie ostro odsúdil.

Meng bola v Kanade zadržaná na žiadosť Spojených štátov, ktoré ju vinia z obchádzania amerických sankcií voči Iránu a podvádzania nadnárodných bánk pri obchodoch s Iránom. Kanadský súd ju v utorok prepustil na kauciu desať miliónov kanadských dolárov.