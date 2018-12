Premiérka Mayová v stredu podľa britských denníkov netriumfovala

Britská premiérka Theresa Mayová dokázala obhájiť dôveru svojich konzervatívnych poslancov, opozícia proti nej vo vlastných radoch je ale príliš silná a poškodzuje ju. V dnešných vydaniach sa na tom zhodla väčšina popredných britských denníkov. Denník The Guardian poznamenal, že Mayová zrejme nemá z dnešných titulkov radosť, lebo noviny o udržaní dôvery nepíšu ako o premiérkinom triumfe, ale skôr ako o Pyrrhovom víťazstve.

Jasne na premiérkinu stranu sa postavili Daily Mail a Daily Express. „A teraz ju nechajte pracovať!“ napísal Daily Mail. Daily Express použil obdobný titulok. Daily Mail tiež uviedol, že Mayová rebelov porazila dvojtretinovou väčšinou. A na tento fakt upozornil Financial Times, podľa ktorého podpora Mayovej nebola dostatočná, aby rebelov umlčala.

Ako ústupok rebelov britské denníky považujú fakt, že sa Mayová zaviazala, že Konzervatívnu stranu do budúcich volieb nepovedie. The Daily Telegraph si položil otázku, kedy Mayová v úrade skončí. Daily Mirror o Mayovej dnes informoval už ako o dosluhujúcej političke, ktorá je fakticky bez moci.

„Zranená Mayová sa rebelom ubránila len vďaka tomu, že im sľúbila svoj odchod,“ napísal Daily Mirror. Tento bulvárny denník tiež poznamenal, že parlament brexitovú dohodu, ktorú Mayová dohodla s Európskou úniou, zrejme odmietne, takže možno skôr očakávať odchod z EÚ bez dohody, prípadne druhé referendum.

Nespokojným toryovcom sa podľa The Guardianu puč nepodaril, rozsah rebélie je ale natoľko veľký, že Mayovú poškodil. Zástancovia tvrdého brexitu, teda úplnej odluky Británia od úniových štruktúr, výsledok stredajšieho hlasovania považujú za dôkaz, že by Mayová mala odstúpiť, poznamenal The Guardian s tým, že proti premiérke hlasovala viac ako tretina poslancov.

Denník aj stredajší vývoj v Británii opísal ako chaos, v ktorom sa toryovcom podarilo zabrániť rebelom premiérku zvrhnúť. Tá ale získala len odklad svojej popravy, dodal.