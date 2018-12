Klimatická konferencia v Katoviciach sa natiahne do víkendu

„Ešte sa nedá povedať, kedy klimatický summit OSN v Katoviciach definitívne skončí. Určite sa bude rokovať aj v sobotu,“ povedal novinárom poľský minister ochrany životného prostredia Henryk Kowalczyk. „Dnes hovoríme o predĺžení do soboty. Čo bude ďalej, to sa ukáže. Ešte máme veľa času, kým sobota skončí,“ dodal podľa TVN 24. Konkrétne rozpory Kowalczyk nezmienil, vraj by to nebolo slušné: "Text je dlhý a pár drobností ešte zostáva, "povedal.

Ešte predtým sa o nutnosti predĺžiť konferenciu zmienil starosta Katovíc. „Už sa rozhodlo o predĺžení do soboty, ale nie je vylúčené, že sa bude rokovať aj v nedeľu,“ povedal Marcin Krupa, ktorého mesto hostí skoro 21 500 účastníkov konferencie.

Ešte horšie – prinajmenšom z hľadiska poľskej povesti – by podľa serveru Gazeta.pl mohol vyzerať v prípade stroskotania COP24 „havarijný scenár“ v podobe zvolania dodatočných rokovaní či novej konferencie na budúci rok, alebo prijatie dokumentu s „otvorenými“ otázkami, ktoré by boli predmetom ďalších rokovaní.

Diplomati dúfajú, že dohoda je na dohľad

Niektoré z kľúčových otázok síce ešte nie sú vyriešené, ale európski diplomati a aktivisti podľa AP dúfajú, že dohoda je na dohľad. „Ideme do finišu,“ vyhlásila nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová. „Nemôžeme povedať, že všetko je vyriešené, ale vyzerá to dobre. Verím, že nakoniec budeme úspešní,“ dodala.

Za hlavné úskalia, ktorá sa vynorila počas uplynulej noci, označila agentúra AP vytvorenie fungujúceho medzinárodného trhu s emisnými kvótami, ako aj otázku, či by niektoré krajiny mohli získať peniaze za škody, ktoré klimatické zmeny už spôsobili.

„Záverečný šprint prichádza po dvoch hektických týždňoch, v napätom geopolitickom kontexte, ktorý nie je priaznivý pre vec klímy. Rokovania poznamenal neočakávaný spor o vedeckú správu IPCC a pochmúrny návrat k rozdeleniu medzi krajiny Severu a Juhu,“ poznamenala agentúra AFP.

Zastavenie otepľovania si vyžaduje zmeny v ľudskom správaní

Medzivládny panel OSN pre klimatické zmeny (IPCC) v októbri uviedol, že rast otepľovania možno udržať na úrovni 1,5 stupňa Celzia, ale vyžadovalo by to rýchle a bezprecedentné zmeny v ľudskom správaní. Schválenie správy IPCC sa minulý víkend stalo na katovickej konferencii jablkom sváru. Spojené štáty, Rusko, Saudská Arábia a Kuvajt, teda veľkí producenti fosílnych palív, sa postavili proti tomuto kroku.

Čaká sa, že do Katovíc dnes – už tretíkrát – dorazí generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý na úvod konferencie a v stredu vyzval k intenzívnejšiemu boju proti zmenám klímy.

Súčasné ciele nestačia

Hlavným cieľom 24. konferencie OSN o zmenách klímy (COP24) je prijatie pravidiel, ktoré by umožnili úplnú realizáciu cieľov parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Tou sa vodcovia krajín z celého sveta zaviazali udržať zvyšovanie teploty "výrazne pod dvomi stupňami Celzia a čo najviac sa priblížiť hodnote 1,5 stupňa "v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou. Respektíve proti obdobiu rokov 1850 až 1900.

Rast teplôt pritom už dosiahol hranicu jedného stupňa a súčasné národné ciele týkajúce sa emisií skleníkových plynov by podľa odborníkov otepľovanie zastavili až na hodnote troch stupňov.

Na konferencii sa chudobné krajiny domáhajú záruk finančnej podpory, aby sa dokázali s klimatickými zmenami vyrovnať. Tretím cieľom rokovaní je prinútiť vlády k ambicióznejším záväzkom v nasledujúcich dvoch rokoch, hoci bez presných čísel.