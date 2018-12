Protesty Maďarov proti zákonníku práce i Orbánovi pokračovali

Na Facebooku avizovalo istú účasť vyše 7 000 ľudí. K protestnému pochodu, ktorý zorganizovala občianska iniciatíva, a ktorý organizátori nazvali „Šťastné Vianoce pán premiér!“, sa pridal aj Maďarský zväz odborárov (MSZSZ). Organizátori vyzvali účastníkov, aby si doniesli maďarské vlajky a vlajky Európskej únie, a aby zachovali pokojný priebeh zhromaždenia.

Opozičné strany vyzvali rezort vnútra, aby polícia izolovala provokatérov, ktorí by podľa nich mohli narušiť pokojnú demonštráciu. Ministerstvo vnútra vydalo vyhlásenie v ktorom kritizovalo opozičných politikov za to, že pri predchádzajúcich demonštráciách v stredu, vo štvrtok a v piatok priamo provokovali policajtov, ale aj za to, že výtržníkom nezabránili v ich konaní.

Pokračovalo sa aj po oficiálnom ukončení

Po oficiálnom ukončení protivládnej demonštrácie v Budapešti, na ktorej sa zúčastnilo vyše 10 000 ľudí, sa veľká časť protestujúcich rozhodla vydať na pochod k verejnoprávnej televízii, informoval spravodajský server Hvg.hu.

K Fondu na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku (MTVA), ktorá sídli na ulici Kunigunda a ktorá zastrešuje činnosť verejnoprávnych médií, sprevádzalo pochodujúcich demonštrantov množstvo príslušníkov zásahovej jednotky polície. Pochod viedli predseda mimoparlamentnej strany Momentum András Fekete-Győr a nezávislý poslanec Ákos Hadházy s transparentom odmietajúcim propagandistickä mašinériu vlády premiéra Viktora Orbána.

Minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió v nedeľu uviedol, že nejde o skutočnú spoločenskú nespokojnosť, a že v uliciach protestuje iba „malá skupina agresívnej menšiny“. Medzi protestujúcimi podľa jeho vyjadrenia je mnoho ľudí „vydržiavaných americkým finančníkom Georgeom Sorosom“. Gulyás ku kritizovanej obnove systému správnych súdov povedal, že je to splatenie dlžoby zmeny režimu, pretože správne súdy zrušila v roku 1949 vláda komunistickej štátostrany.