Porošenkov falošný tón na strune pravoslávnej viery

„Čo je to za cirkev? Je to cirkev bez Putina! Čo je to za cirkev? Je to cirkev bez Kirilla (predstaviteľ moskovského patriarchátu a celej Rusi – pozn. red.). Čo je to za cirkev? Je to cirkev bez modlitby za ruskú moc a ruskú armádu. Je to preto, lebo ruská moc aj armáda zabíjajú Ukrajincov! Je to však cirkev božia, cirkev ukrajinská!“ cituje účastník podujatia, spravodajca britskej BBC, prezidenta Petra Porošenka, ktorý sa podľa svedkov cítil ako počas štátneho prevratu na Majdane.

Pravoslávne cirkvi na Ukrajine Po rozpade ZSSR pôsobia na Ukrajine tri pravoslávne cirkvi: najväčšiu riadi moskovský patriarchát. Druhá odmieta akceptovať Moskvu a tretia (najmenšia) patrí pod ukrajinskú cirkev pôsobiacu v USA.

S neskrývaným pátosom zvestoval novinu davu, ktorý tvorili ľudia prepravení autobusmi hlavne zo strednej a západnej časti krajiny. Na samotné námestie však mohol prísť iba ten, kto bol na vopred pripravenom zozname v rukách policajtov. Takých bolo podľa úradov asi 4 000.

„Pomohli sme ľuďom pricestovať. Nikoho sme však nenútili vybrať sa do Kyjeva. Išli dobrovoľne. Nie je to naša metóda,“ pokúsil sa vysvetliť spravodajcovi BBC a jeho ukrajinským kolegom situáciu gubernátor jednej zo západoukrajinských oblastí.

Účastníci akcie, podľa ich vlastných slov, nečakali, že rokovanie o vzniku novej cirkvi v Chráme sv. Sofie za zatvorenými dvermi bude trvať hodiny. „Vari neviete, že v Istanbule synoda rokuje tri dni?“ s úplnou vážnosťou „vzdelával“ prítomných príslušník bezpečnostnej služby so zoznamom „preverených“ účastníkov v rukách. Skôr ako rozhodnutia synody sa ľudia dočkali príchodu prezidenta Porošenka, ktorý za zvukov zvonov a cez špeciálne vytvorený koridor zamieril ku katedrále až okolo obeda. Štedro rozdával úsmevy a podával okolostojacim ruky.

Predvolebný ťah?

„Je to pripravený predvolebný ťah,“ reagovala na zjavenie sa hlavy štátu dievčina, ktorá zámerne nevyužila ponúkanú možnosť podať si ruku s prezidentom. Ako väčšina Ukrajincov tak aj ona si uvedomuje, že Porošenko si z vytvorenia nezávislej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi urobil jeden z kľúčových bodov ešte stále nevyhlásenej predvolebnej kampane. S cieľom získať hlasy v prezidentských voľbách na jar v roku 2019. Porošenko tak ešte raz falošne udrel na citlivú strunu pravoslávnej viery.

Ukrajinský prezident sa napokon objavil na námestí ešte raz, ale tentoraz po boku už zvoleného kyjevského metropolitu a celej Ukrajiny Epifanija. Stovkám mrznúcich prítomných poďakoval za „úspešné dokončenie spoločnej veci“. „Nie ste iba svedkovia, ale tvorcovia dejín, ktoré dnes vytvárame,“ vyhlásil Porošenko v prejave vysielanom v priamom televíznom prenose.

Podľa kyjevského politológa Vadima Karasjova citovaného ukrajinským portálom Ukrinform „je to iba začiatok procesu, ktorý by sa mal a musí sa skončiť vznikom jedinej miestnej autocefálnej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine“.

Rusko považuje krok Ukrajiny za protiprávny

Dôvodom na zvolanie cirkevného snemu bolo rozhodnutie ekumenického patriarchu Bartolomeja z 11. októbra tohto roka. Zrušil 300-ročnú podriadenosť kyjevských prelátov voči Moskve. Okrem toho konštantínopolský patriarchát fakticky obnovil svoje práva na Ukrajinu, keď zrušil právo moskovského patriarchátu vymenúvať kyjevského metropolitu platné od roku 1686. Ruská pravoslávna cirkev, podobne ako aj celý rad ďalších miestnych pravoslávnych cirkví, vníma toto rozhodnutie konštantínopolského patriarchátu ako nepriateľský a protiprávny krok, ktorý podľa nich môže viesť k rozkolu vnútri pravoslávia. Ruská pravoslávna cirkev už medzičasom prerušila vzťahy a konštantínopolským patriarchátom.

„Kánonický význam tohto stretnutia nesúrodých osôb, ktoré vedie biskup z Francúzska, hoci nerozumie ukrajinsky ani slovo, a prezident krajiny, v ktorej je cirkev oddelená ústavou od štátu, je pre nás bezvýznamný,“ reagoval Alexandr Volkov, hovorca moskovského patriarchátu a celej Rusi.