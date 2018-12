Vláde USA sa môžu pre spor o múr tento týždeň minúť peniaze

Americkej vláde hrozí tento týždeň zablokovanie prísunu peňazí, ktoré by vyradilo z prevádzky časť vládnych úradov a inštitúcií. Zastaviť financovanie kabinetu chce prezident Donald Trump, ak Kongres neposkytne päť miliárd dolárov na stavbu múru na hraniciach s Mexikom. Krízový stav by mohol nastať v piatok o polnoci miestneho času (v sobotu ráno SEČ).

Situáciu komplikuje skutočnosť, že Snemovňa reprezentantov, dolná parlamentná komora ovládaná opozičnými demokratmi, má predĺžený víkend a začne pracovať až vo štvrtok. Biely dom na schválenie výdavkov pre stavbu múru nemá dostatok hlasov a vyjednávanie je pre osud kľúčového bodu Trumpovho volebného programu nevyhnutné.

„Urobíme, čokoľvek bude potrebné, aby sme s pomocou hraničného múru zastavili nelegálnu migráciu,“ povedal cez víkend novinárom poradca Bieleho domu Stephen Miller. Na otázku, či to znamená zablokovanie vládnych financií, odpovedal súhlasne: „Keď na to dôjde, tak rozhodne.“

Ak by prezident skutočne financovanie vlády zastavil, znamenalo by to, že počas nadchádzajúcich vianočných sviatkoch by sa tisíce vládnych úradníkov ocitli na neplatenej dovolenke.

Postihnutá by bola asi štvrtina vládnych inštitúcií, okrem iného všetky americké národné parky a ministerstvá zahraničia, vnútornej bezpečnosti, dopravy, poľnohospodárstva a spravodlivosti.

Vodcovia demokratických poslaneckých frakcií v Snemovni reprezentantov a Senátu Nancy Pelosiová a Chuck Schumer navrhujú, aby prezident na posilnenie ochrany hraníc dostal 1,6 miliardy dolárov. Peniaze by pritom nešli na stavbu múru, ale na zlepšenie existujúcich hraničných zábran a ďalšej infraštruktúry.

Trump sa s Pelosiovou a Schumerom stretol v Bielom dome v piatok a ich návrh neprijal ani neodmietol. Povedal, že sa nad ním zamyslí. Republikáni podľa agentúry AP pripravujú návrh, ktorý by mohol byť prijateľný pre Trumpa aj obe kongresové komory. Financovanie vlády môže byť predĺžené do januára, prípadne môže byť schválený dlhodobejší plán, ktorého súčasťou by bolo kompromisné financovanie bezpečnosti hraníc.

Podľa Schumera by však prezident mal prijať návrh demokratov. „Ak by potom chcel debatovať o múre, iste môže. Nemyslím si však, že ho dostane,“ povedal vodca demokratickej menšiny v Senáte.