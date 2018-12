Orbánovízia je po nadčasoch ďalším terčom hnevu

Zlosť demonštrantov sa najnovšie sústreďuje na štátne elektronické médiá, ktoré zamlčiavajú ich požiadavky. Tie sa už týkajú nielen zrušenia „otrockého zákona“, ale aj zníženia nadčasov polície, obnovenia nezávislosti súdnictva i verejnoprávnych médií a pristúpenia Maďarska k vznikajúcemu Úradu európskeho prokurátora.

Na týchto piatich bodoch sa uzniesli demonštranti, ktorých sa v nedeľu večer pred sídlom parlamentu zišlo vyše desaťtisíc. Keďže Orbánovízia, ako kritici výsmešne označujú rádiotelevíziu MTVA, o ich požiadavkách neinformovala, dav sa spred parlamentu pohol smerom k jej sídlu. Muselo ho hnať veľmi silné pobúrenie, keď jeho účastníci boli ochotní dve hodiny pochodovať až do okrajovej štvrte Starého Budína a tam potom vo vyše päťstupňovom mraze sa hodiny dožadovať aspoň krátkeho vysielacieho času. Napriek úsiliu trinástich opozičných poslancov, ktorým sa podarilo vstúpiť do budovy a stráviť v nej celú noc, vedenie televízie ich požiadavky odmietlo zaradiť do vysielania a dvojicu najbojovnejších zákonodarcov pomocou ozbrojenej ochranky aj s použitím fyzického násilia dalo vyhodiť za dvere. Organizátori protestov preto na večer zvolali ďalšiu, v poradí už piatu demonštráciu, priamo k sídlu MTVA.

Maďarsko má od polovice minulého storočia dve dramatické skúsenosti s útokmi rozhorčeného davu na elektronické médiá. Dobytím rozhlasu šíriaceho propagandu komunistického režimu sa prakticky začala krvavá revolúcia v roku 1956. Sídlo televízie zase utrpelo vážne škody v septembri 2006, keď ho po priznaní vtedajšieho premiéra Ferenca Gyurcsánya, že jeho vláda klamala o stave ekonomiky krajiny, vypálili a vyplienili rozvášnení stúpenci pravice.

Medzičasom sa sídlo rádiotelevízie, ktoré sa predtým nachádzalo v blízkosti parlamentu, presunulo do bezpečnej vzdialenosti takmer desať kilometrov od centra Budapešti. Kým tam sprievod dorazil, budovu už obkolesili kordóny policajných ťažkoodencov. Demonštranti dávali hlasno na vedomie svoju požiadavku na živé vysielanie a MTVA skandovaním označovali za „továreň na lži“. Opozičným politikom sa pomerne dlho darilo držať na uzde vášne rozhnevanej masy. Na rozdiel od minulého týždňa, keď zopár nespratníkov pred parlamentom hádzalo na policajtov fľaše i dymovnice, tentoraz polícia dlho nemala zámienku na tvrdší zásah. Slzotvorný plyn použila až vtedy, keď sa dav pokúsil preraziť kordón ťažkoodencov.

Dramatické scény sa diali aj vnútri budovy. Poslanci na facebooku vysielali naživo zábery, ako ochrankári zvalili na zem a bili jedného opozičného poslanca. Na internete sa objavil aj videozáznam, ako pracovníci bezpečnostnej služby doslova vykopali z budovy dvojicu poslancov, pričom bolo počuť aj údiv jedného z policajtov, ktorý sa neveriacky opýtal: „To čo bolo?“ Vládna strana Fidesz zodpovednosť za všetky incidenty pripísala opozícii. Na M1, spravodajskom prvom kanáli MTVA, ktorý odmietol dať slovo opozičným poslancom, hoci boli priamo v budove, prehovoril komunikačný riaditeľ Fideszu Balázs Hidvéghi. „Poslanecké právomoci ich neoprávňujú narúšať činnosť verejnoprávnej inštitúcie a zastrašovať jej novinárov,“ vyhlásil. „Sú to známe spôsoby Sorosovej siete, ktorá podporuje prisťahovalectvo a ktorá chce zastrašovať každého, kto s ňou nesúhlasí,“ dodal. Vedenie MTVA i opoziční poslanci už ohlásili, že na seba navzájom podajú žalobu.

Terajšie demonštrácie sú najbojovnejšie od apríla tohto roku, keď si Fidesz vo voľbách znova zabezpečil ústavnú väčšinu. Pozorovatelia však upozorňujú predovšetkým na to, že je to po prvý raz za osem a pol roka, čo je Orbán pri moci, že sa proti nemu spájajú občianski aktivisti, odborári i opozičné strany od ľavice až po krajnú pravicu. „Spravil niečo, čo nazlostilo veľkú časť spoločnosti, dokonca aj jeho stúpencov,“ poznamenal pre rádio NPR Gábor Gylőri, analytik budapeštianskeho think-tanku Policy Solutions think-tank. Prieskum inštitútu Rublikon ukázal, že až 63 percent Orbánových stúpencov nesúhlasí s novelou zákonníka práce, ktorá limit povolených nadčasov posúva ročne z doterajších 250 na 400 hodín, obchádza odbory a kolektívne vyjednávania a zamestnávateľovi dáva lehotu až troch rokov, aby sa za odpracované nadčasy so zamestnancom finančne vyrovnal. Medzi kritikmi Orbána je miera odmietania „otrockého zákona“ až 95-percentná.

„Súčasné demonštrácie sú vážnou výzvou pre Fidesz, ktorému sa doteraz darilo od seba izolovať rôzne druhy nespokojností. Teraz sa však spojil odpor študentov, odborov, mimovládnych združení a politických strán,“ upozornil komentátor spravodajského portálu 24.hu Péter Pető.