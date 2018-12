Erdoganov 'turecký pochod' na Eufrat

„Operáciu pozdĺž hranice so Sýriou v dĺžke 500 kilometrov môžeme spustiť hocikedy. Tak, aby sme nespôsobili problémy americkým vojakom dislokovaným v oblasti,“ zopakoval začiatkom týždňa turecký prezident Recep Erdogan. Vzápätí vyjadril presvedčenie, že jeho „americký kolega (Donald Trump – pozn. red.) nebude mať nič proti operácii východne od rieky Eufrat“. Erdogan dokonca tvrdil, že prezident Trump mu na summite G20 v Buenos Aires plán „odklepol“. Navyše zaznelo z jeho úst aj ultimátum: „Turecké jednotky zaútočia, aj keď USA z oblasti nestiahnu kurdské jednotky.“ Washington sa však zatiaľ nechystá prerušiť pomoc opozičným Sýrskym demokratickým silám, ktoré sú najbojaschopnejšie v zápase so sýrskymi vládnymi jednotkami.

Realizácia „tureckého pochodu“ však nebude jednoduchá. Biely dom totiž informáciu získanú Erdoganom z „prvej ruky“ v Argentíne vzápätí dementoval. Turecký líder svojím pondelkovým vyhlásením ignoroval predchádzajúcu ostrú negatívnu reakciu Pentagonu. Ministerstvo obrany USA ju tlmočilo nielen Ankare, ale aj všetkým protureckým islamským skupinám, ktoré chcú podporiť tureckú armádu. Dôvodom je nielen prítomnosť vojenských poradcov USA a amerických špeciálnych síl, ale aj vojakov z krajín medzinárodnej koalície operujúcich na sýrskom území kontrolovanom Kurdmi.

Ankara má viac možností

„Prípadný turecký útok sa bude považovať za útok proti medzinárodným silám aj proti USA. Môže to vyústiť do vojenskej konfrontácie,“ znie stanovisko Pentagonu. Washington zároveň postrašil protureckú opozíciu v Sýrii prerušením vzťahov s USA. Podľa serveru Dahab je však otázkou, či bude Erdogan brať vážne postoj Bieleho domu, ale aj to, ako zareaguje Trump v prípade spustenia tureckej operácie. Prezident USA už totiž neraz zmenil svoj oficiálny postoj.

„Nie je vylúčené, že Ankara v prípade ozbrojeného stretu s Američanmi a príslušníkmi medzinárodnej koalície môže požiadať o pomoc Rusko,“ povedal v rozhovore pre agentúru Anatolia turecký politológ Kerim Has. Tým skôr, ako pripomenul, že Turecko zmäkčilo postoj k ďalšiemu politickému účinkovaniu sýrskeho prezidenta Bašara Asada. Podľa Hasa to potvrdzuje, že Turecko považuje úlohu sýrskeho lídra za viac ako existenciu kurdských ozbrojených zoskupení na severe svojho južného suseda.

Moskva nezabúda

„Nech sú však postoje Ankary akokoľvek protirečivé, musí si uvedomiť, že turecká politická elita môže kedykoľvek čeliť zmenám,“ dodáva Has. Napríklad vraj Moskva sotva zabudne na často opakované výroky Erdogana na adresu Asada, podľa ktorých vraj "musí odísť“, pretože „nie je nikým iným ako teroristom“. Asád však odmieta nielen „prehnanú“ autonómiu Kurdov, ale aj tureckú vojenskú prítomnosť v Sýrii.

Ako upozornila panarabská televízia Al Džazíra, pokračujúci „turecký pochod“ znie z Ankary v čase, keď v Ženeve pod vedením Staffana de Misturu, osobitného vyslanca OSN pre Sýriu, rokujú šéfovia diplomacií Ruska, Iránu a Turecka v rámci tzv. astanského procesu o formovaní výboru, ktorý pripraví novú sýrsku ústavu.