Japonsko protestuje proti výstavbe ruských kasární na Kurilských ostrovoch

Hovorca ruského Východného vojenského okruhu Alexandr Gordejev pred niekoľkými dňami uviedol, že vojaci sa do ubytovní na ostrovoch Iturup a Kunašir nasťahujú ešte do konca roku 2018. Dodal, že v roku 2017 boli postavené na týchto dvoch ostrovoch dve ubytovne a ďalšie tri – dve na Iturupe a jedna na Kunašire – budú postavené a odovzdané do prevádzky v roku 2019.

V októbri tohto toku japonská vláda už štyrikrát vyjadrila Rusku protest v súvislosti s vojenskými cvičeniami v blízkosti Kuríl, pričom posilnenie vojenskej prítomnosti na štyroch ostrovoch v severnej časti Kuríl bolo japonskou vládou opakovane označené za neprijateľné.

Ruský prezident Vladimir Putin a japonský premiér Šinzó Abe sa pritom v novembri tohto roku dohodli na zintenzívnení rokovaní o mierovej zmluve na základe spoločného vyhlásenia z roku 1956.

Kurilské ostrovy patria Rusku, avšak na ich južnú časť ostrovy Kunašir, Iturup, Šikotan a Habomajské ostrovy si robí nároky Japonsko, ktoré ich označuje za svoje Severné teritóriá. Tieto ostrovy anektoval v roku 1945 Sovietsky zväz a spor o ne bráni obom krajinám, aby uzavreli mierovú zmluvu.

V roku 1956 bola podpísaná spoločná sovietsko-japonská deklarácia, ktorá ukončila vojnový stav, pričom sa obe krajiny zaviazali pokračovať v rokovaniach s cieľom uzavrieť mier. Následne mal ZSSR Japonsku vrátiť Habomajské ostrovy a ostrov Šikotan.

Platnosť tejto deklarácie Rusko v roku 2004 potvrdilo, ale Japonsko požaduje aj vrátenie ostrovov Kunašir a Iturup. Štatút Kurilských ostrovov je naďalej sporný, čo je hlavná prekážka úplnej normalizácie vzájomných vzťahov Japonska a Ruska.