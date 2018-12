Sudca odložil odsudzujúci verdikt nad Trumpovým exporadcom Flynnom

Pôvodne sa očakávalo, že rozsudok zaznie v utorok. Flynnovi právnici však sudcu Emmeta Sullivana požiadali o odročenie, aby ich klient mohol dokončiť svoju spoluprácu s osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom. Ten skúma možné zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.

Ešte predtým sudca Sullivan penzionovaného generála Flynna ostro kritizoval. „Netajím svoj odpor, svoje pohŕdanie týmto trestným činom,“ povedal a poznamenal, že Flynn klamal zástupcom Bieleho domu, ktorí zase klamali verejnosti. „Zrejme to podkopáva všetko, čo vyjadruje tamtá vlajka,“ poznamenal sudca Sullivan s odkazom na americkú vlajku. „Zrejme ste zapredali svoju krajinu,“ dodal.

Sudcu sa podľa spravodajcu agentúry Reuters zdal odhodlaný poslať Flynna do väzenia, ale dal mu príležitosť požiadať o odklad rozsudku.

Michael Flynn (uprostred) počúva sudcu Emmeta Sullivana. Autor: SITA/AP, Dana Verkouteren

Flynn sa vlani v decembri priznal, že klamal vyšetrovateľom FBI o svojich rozhovoroch s ruským veľvyslancom vo Washingtone Sergejom Kisljakom v prípade, ktorý prerástol do federálneho vyšetrovania možných tajných dohôd medzi vedením Trumpovej kampane a Rusmi v amerických prezidentských voľbách v roku 2016.

Hodinu pred zasadnutím súdu, pred ktorým niekoľko demonštrantov vyjadrovalo svoj názor veľkou nafukovacou krysou, prezident Trump na twitteri bývalému poradcovi zaželal „veľa šťastia“. Flynn bol po 24 dňoch vo funkcii Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť nútený odstúpiť, pretože sa ukázalo, že neinformoval pravdivo viceprezidenta Mika Pencea o rokovaniach s Kisljakom. Aj vyšetrovateľom FBI vlani v januári tvrdil, že s Kisljakom nerokoval o amerických sankciách proti Rusku, aj keď v skutočnosti to tak bolo.

Špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller, ktorý skúma údajné zasahovanie Ruska do volieb v USA z roku 2016, rovnako ako to, či sa Trump protiprávne nepokúšal brániť vyšetrovaniu, požiadal sudcu Sullivana, aby Flynna neposielal do väzenia vzhľadom na jeho dlhú vojenskú službu a „podstatnú“ spoluprácu s vyšetrovateľmi.

Flynnovi právnici pred týždňom požiadali súd o trest v podobe 200 hodín verejnoprospešných prác a tiež o skúšobné obdobie, ktoré nepresiahne jeden rok. Odôvodňovali to aj tým, že ich klient nebol pred rozhovorom s agentmi FBI varovaný, že klamať je zločin.

„Poradca pre národnú bezpečnosť, bývalý šéf spravodajskej agentúry a generál, ktorý slúžil 33 rokov, by mal vedieť, že sa federálnym agentom neklame,“ poznamenal zvláštny vyšetrovateľ Mueller.

Za klamstvo FBI podľa zákona hrozí až päť rokov väzenia. Flynnova dohoda o priznaní viny pripúšťa, že môže zostať na slobode, ale tiež môže byť odsúdený až na šesť mesiacov väzenia.

Sudca nestanovil nový termín pre vynesenie verdiktu, avšak požiadal Muellerov tím a Flynnovho právnika, aby mu do 13. marca predložili správu.

Trump odmieta akúkoľvek dohodu s Ruskom a Muellerovo vyšetrovanie kritizuje ako „hon na čarodejnice“. Rovnako tak Rusko popiera, že by zasahovalo do volieb v USA, hoci americké spravodajské agentúry dospeli k opačným záverom.