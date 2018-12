USA pripravujú sťahovanie svojich jednotiek zo Sýrie, takzvaný Islamský štát je porazený

Nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva obrany (Pentagón) pre spravodajskú televíziu CNN uviedol, že USA plánujú „úplné“ a „rýchle“ stiahnutie svojich vojakov. Podľa denníka The Wall Street Journal (WSJ) pôjde o stiahnutie amerických jednotiek zo severovýchodnej Sý­rie.

Americký prezident Donald Trump v súvislosti so správami o pripravovanom sťahovaní vojenských jednotiek zo Sýrie v utorok na Twitteri uviedol, že extrémistická organizácia Islamský štát (IS) bola v tejto krajine porazená. Podľa neho to bol jediný dôvod pre americkú vojenskú prítomnosť v Sýrii počas jeho mandátu.

Pentagón správy odmietol komentovať. V súčasnosti sa v Sýrii nachádza približne 2000 príslušníkov amerických ozbrojených síl.