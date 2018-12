Kyjev pošle do Azovského mora vojenské plavidlá

Ukrajina neupustila od svojich plánov vyslať do Azovského mora svoje vojenské lode, napriek nedávnemu incidentu s Ruskom v Kerčskom prielive. V rozhovore pre BBC to povedal šéf ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksandr Turčynov. Opačný postup by podľa neho bol "účinnou legalizáciou krymskej okupácie".