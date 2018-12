Čína rázne odmieta nový americký zákon o Tibete

Peking týmto vyhlásením reagoval na zákon o recipročnom prístupe na tibetskú pôdu, ktorý v stredu podpísal americký prezident Donald Trump. Cieľom zákona je umožniť americkým diplomatom, štátnikom a novinárom prístup do tejto čínskej autonómnej oblasti.

Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa by malo byť recipročné opatrenie, umožňujúce odmietnuť vstup do USA čínskym úradníkom a politikom, zodpovedným za obmedzovanie prístupu amerických občanov do Tibetu.

Tibet získal samostatnosť v roku 1912 po páde čínskeho cisárstva Čching, avšak v roku 1950 bol opätovne anektovaný Čínskou ľudovou republikou. V roku 1965 bola následne v jadre pôvodného tibetského štátu vyhlásená Tibetská autonómna oblasť.