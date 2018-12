Zneužíva čínska vláda údaje o užívateľoch Huawei?

Je to čierne na bielom. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal varovanie pred používaním softvéru a hardvéru spoločností Huawei Technologies a ZTE Corporation. Podľa NÚKIB použitie technických alebo programových prostriedkov týchto spoločností predstavuje hrozbu v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Spoločnosť Huawei sa voči podozreniam ohradila. „Kategoricky odmietame akékoľvek tvrdenia, že naša spoločnosť predstavuje riziko pre národnú bezpečnosť. Žiadame týmto český NÚKIB, aby svoje tvrdenia doložil namiesto pošpiňovania reputácie Huawei bez akýchkoľvek dôkazov,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa Huawei Technologies Czech Magda Teresa Partyka. Dodala, že kybernetická spoločnosť je a vždy bola ich prioritou. Podotkla, že v Číne neexistujú žiadne zákony alebo nariadenia, ktoré by nútili Huawei alebo akúkoľvek inú spoločnosť, aby do svojich výrobkov povinne inštalovala tzv. back doors. "Huawei nikdy od žiadnej vlády alebo vládnej inštitúcie takúto požiadavku nedostal a naša spoločnosť by s tým nikdy nesúhlasila,“ uviedla hovorkyňa. Zbaviť sa okamžite všetkých mobilných telefónov od čínskeho výrobcu Huawei nariadil pre štátnu sféru český premiér Andrej Babiš. Firma Huawei je v niekoľkých krajinách vylúčená zo štátnych projektov. Na čínsku priemyselnú špionáž upozorňovala už dlhšie civilná kontrarozvied­ka BIS.

Huawei a geopolitika

Český server Neovlivní.cz, ktorý sa zvykne odvolávať na dôveryhodné zdroje, pripomína rozhovor, ktorý uverejnili ešte v apríli minulého roku. Išlo o utajeného respondenta, ktorý sa má vyznať v kyberbezpečnosti a roky sa pohybuje na pomedzí štátnej správy a biznisu. Ich zdroj sa vtedy zmienil o rokovaniach s politikmi aj na tému rizika, ktoré sa s Českom ťahá už dlho, „je totálne podcenené a volá sa Huawei“. „Je to čínska firma, ktorá podlieha priamo čínskej vláde a podľa spravodajských poznatkov tiež priamo vojenskej rozviedke. Riziko spočíva v tom, že Huawei v Českej republike nastavil takú cenovú politiku, aby sa dostal ku všetkým operátorom, čo sa mu naozaj podarilo. Takže dnes sme v situácii, keď sú mobilné siete kompletne obhospodarované zariadeniami značky Huawei,“ cituje magazín anonymného odborníka.

„Nielen Huawei, ale aj ostatní čínski výrobcovia telefónov sú dlhodobo pod paľbou kritiky,“ komentuje kauzu analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. „Existujú silné obavy, že čínska vláda zneužíva údaje o užívateľoch. Pre Huawei to je zlá správa predovšetkým v tom, že môže prísť o významných klientov zo štátnej i súkromnej sféry. Samozrejme, pre konkurentov to je dobrá správa. Pomáha to okrem iných Applu, Samsungu, Ericssonu či Alacatelu. Myslím si, že spoločnosť nakoniec prijme také opatrenia, aby v budúcnosti obnovila svoju dôveru vo verejnom sektore. Medzi bežnými užívateľmi zatiaľ dôveru nestratila, keďže jej zariadenia sú kvalitné,“ vraví Tomčiak.

Zatiaľ sa oficiálne hovorí len o podozreniach, ktoré síce Huawei dôrazne odmieta, značku to však na trhu výrazne poškodí. Pritom len nedávno sa Huawei stal druhým najväčším výrobcom mobilov na svete, keď predbehol Apple. „Žijeme v takzvanej postfaktickej dobe. V rámci mediálnych informácií svetového významu sa postupne stráca význam objektívnej pravdy. Väčšina ľudí prestáva skúmať pravdivosť informácií. Navyše k tomu majú aj čoraz menej možností,“ myslí si vedúci katedry spoločenských vied Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Jozef Polačko, ktorý prednáša sociálnu a hospodársku etiku. Podľa neho sa v našom priestore informácie začínajú deliť na „proruské“ a „prozápadné“ a ľudia sa tiež delia podľa tohto vzorca.

Najprv prišlo k zatknutiu manažérky Huawei v Kanade

„V americkom priestore je zas oveľa silnejší význam vzťahov s Čínou a takisto prebieha aj informačná vojna na tejto úrovni – podobná, akú poznáme u nás. Z nášho európskeho pohľadu čínsko-americké rozpory až tak necítime, ale určite aj túto kauzu je potrebné vnímať v kontexte postfaktickej doby,“ vraví Polačko. Situáciu porovnáva s veľkými kauzami Googlu a Facebooku, ktoré sa z krátkodobého hľadiska prejavili menšími stratami, ale z dlhodobého hľadiska nemali prakticky žiadny ekonomický ani politický vplyv na ďalší vývoj. „Dá sa predpokladať, že rovnaká situácia nastane aj v prípade Huawei. Ak by napokon aj došlo k nejakému zlému scenáru, čo nepredpokladám, zrejme by sa významný kapitál prítomný vo firme Huawei iba realokoval do iných veľkých čínskych technologických firiem,“ povedal o možnom vývoji.

Pred eskalovaním udalostí v Česku došlo k zatknutiu viceprezidentky spoločnosti Huawei Meng Wan-čou na žiadosť Spojených štátov v kanadskom Vancouveri začiatkom decembra počas medzipristátia na letisku. USA ju totiž obviňujú z porušenia sankcií uvalených na Irán. Zadržanie Wan-čou otriaslo akciovými trhmi a vyvolalo obavy z obnovenia obchodnej vojny medzi Čínou a USA. K zatknutiu došlo v ten istý deň, keď sa americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching dohodli na 90-dňovom prímerí v obchodných sporoch. Následne došlo aj k zadržaniu bývalého kanadského diplomata Michaela Kovriga v Pekingu, čo skomplikovalo americko-čínske obchodné rokovania.

Huawei podľa Neovlivní.cz dodala telefóny aj na Pražský hrad a keď prezident Miloš Zeman vlani navštívil Čínu, stretol sa aj s riaditeľom spoločnosti Huawei. Firma prostredníctvom partnerov získala napríklad aj obrovskú zákazku na dátové centrum strategickej spoločnosti ČEZ alebo zákazku na prvú etapu siete MPLS od českého Riaditeľstva ciest a diaľnic.