Nemeckému novinárovi, ktorý falšoval články, odobrali ocenenia

CNN International oznámila, že nezávislá komisia, ktorá Relotiusovi v roku 2014 udelila ceny CNN Journalist of the Year a Print Journalist of the Year, sa po odhalení podvodu jednomyseľne zhodla na ich odobratí.

Relotius čiastočne sfalšoval najmenej 14 zo 60 článkov, ktoré sa objavili v tlačenom a webovom vydaní týždenníka Der Spiegel. Relotius sa k podvodu priznal a následne podal v redakcii Spieglu výpoveď.

Ovplyvnené môžu byť aj ďalšie médiá, v ktorých novinár pracoval. Jedným z nich je týždenník Die Zeit, pre ktorého weby Zeit Online, resp. Zeit Wissen Relotius v rokoch 2010–2012 napísal päť článkov; redakcia ich obsah momentálne preveruje.

Novinár podľa agentúry DPA sám vrátil ďalšie štyri ocenenia, ktoré získal v rokoch 2013–18.