Trump nepodpíše zákon o dočasnom financovaní inštitúcií

„Prezident nám oznámil, že nepodpíše návrh zákona, ktorý včera večer (vo štvrtok) schválil Senát, pretože má oprávnené obavy o bezpečnosť na hraniciach,“ uviedol predseda Snemovne reprezentantov Paul Ryan po tom, čo sa spolu s ďalšími republikánmi stretol s prezidentom ohľadom hroziaceho zastavenia prísunu financií niektorým federálnym inštitúciám.

Čiastočné zastavenie prísunu financií, tzv. shutdown, hrozí niektorým americkým federálnym inštitúciám od 21. decembra. Ak by sa nepodarilo schváliť aspoň krátkodobé financovanie, reštrikcie by ešte pred Vianocami mohli postihnúť viac ako 800.000 federálnych zamestnancov. Tí by v takomto prípade museli nastúpiť na nútenú dovolenku, alebo pracovať bezplatne.