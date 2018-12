Snemovňa reprezentantov USA schválila 5,7 miliardy dolárov na múr na hraniciach

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v noci na piatok schválila návrh uznesenia, ktorým do návrhu zákona o krátkodobom financovaní federálnych inštitúcií - do 8. febuára 2019 - zahrnula aj 5,7 miliardy dolárov na výstavbu bezpečnostného múru na hraniciach USA s Mexikom.

Informovala o tom agentúra AP, ktorá pripomenula, že tento návrh sa teraz vráti do Senátu, ktorý predtým prijal podobné uznesenie, ale nezahrnul doň aj náklady na výstavbu múru na hraniciach s Mexikom.

Ak by verzia uznesenia schválená Snemovňou reprezentantov prešla aj Senátom, putovala by na podpis Trumpovi.

Demokrati však medzičasom upozornili, že v Senáte majú dostatok hlasov na to, aby zablokovali akékoľvek uznesenie, ktoré ráta s financovaním múru na zastavenie prílevu migrantov z mexickej strany spoločnej hranice.

Čiastočné zastavenie prísunu financií, tzv. shutdown, hrozí niektorým americkým federálnym inštitúciám od 21. decembra. Ak by sa nepodarilo schváliť aspoň krátkodobé financovanie, reštrikcie by ešte pred Vianocami mohli postihnúť viac ako 800.000 federálnych zamestnancov. Tí by v takomto prípade museli nastúpiť na nútenú dovolenku, alebo pracovať bezplatne.

Biely dom medzičasom oznámil, že ak dôjde k shutdownu, Trump v piatok neodcestuje na Floridu, kde má tráviť vianočné sviatky.