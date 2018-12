Brusel tlačí na Kyjev pre bezvízové cestovanie

Ukrajinský prezident Petro Porošenko so zdvihnutými rukami sa teší počas symbolického odpočítavania času pred spustením bezvízového režimu. Snímka z Kyjeva je z 10. júna 2017

Ukrajinský prezident Petro Porošenko so zdvihnutými rukami sa teší počas symbolického odpočítavania času pred spustením bezvízového režimu. Snímka z Kyjeva je z 10. júna 2017 Autor: SITA/AP

V júni 2017 sa Ukrajincom splnil jeden európsky sen. Mohli začať cestovať bez víz do Európskej únie. Táto výhoda je podmienená plnením viacerých požiadaviek – nielen tým, aby bezvízový styk nezneužívali občania, ale aj zodpovedným prístupom vládnucich politikov k budovaniu právneho štátu.

Európska komisia vydala v stredu pravidelnú hodnotiacu správu o bezvízovom režime, ktorý platí pre štyri balkánske a tri východoeurópske štáty. „So zodpovednosťou prichádzajú aj záväzky. Vítam, že krajiny si ich plnia, ale vyzývam na rýchlu a zosilnenú snahu pokračovať v obmedzovaní neregulárnej migrácie, v boji proti korupcii a organizovanému zločinu,“ vyhlásil na adresu všetkých siedmich komisár pre vnútorné záležitosti, občianstvo a migráciu Dimitris Avramopoulos.

Zo správy vyplýva, že východný sused Slovenska v mnohom vážne pokrivkáva. Na jednej strane ohrozuje zachovanie bezvízového styku veľa ukrajinských občanov, na druhej strane spôsobuje problémy vláda v Kyjeve.

Aj pašeráctvo do únie

Bezvízový režim ešte automaticky nezaručuje Ukrajincom vstup do EÚ. Stúpa počet tých, ktorých na hraniciach otočia nazad. „Medzi rokmi 2016 a 2017 vzrástol počet zamietnutých vstupov o 47 percent (z 22 495 na 33 105). Počet ilegálne zdržiavajúcich sa pri porovnaní tých rokov sa zvýšil o 13 percent, na 33 485 osôb,“ uvádza správa.

Dokument z Bruselu ďalej upozornil (konkrétne údaje zatiaľ neuviedol), že pohraničná stráž členských štátov EÚ zaznamenala od prvej polovice roku 2017 do polovice tohto roku výrazný nárast Ukrajincov, ktorých nepustili do únie. Pokiaľ ide o počet žiadostí ukrajinských občanov, ktorí chcú získať azyl, stále je to štvorciferné číslo. V prvej polovici tohto roku oň požiadalo viac ako 4 700 ľudí.

Na stabilnej úrovni sa udržiava počet tých, ktorých z EÚ vracajú do vlasti na základe readmisnej dohody. V minulom roku poslali domov 25-tisíc občanov Ukrajiny, ktorí sa nelegálne nachádzali v únii.

Znepokojenie Bruselu vyvoláva fakt, že ukrajinskí podnikavci zneužívajú bezvízový styk na ilegálne obohacovanie: „Ukrajina zostáva tranzitným štátom pre rôzne zakázané veci prevážané do EÚ. Ukrajinské organizované zločinecké skupiny sú stále zapojené do pašovania tabakových výrobkov do únie,“ prízvukuje správa.

O boji proti korupcii

Brusel opakovane pripomína Kyjevu, že jednou z kľúčových oblastí právneho štátu je účinný boj proti korupcii. Správa si v tejto súvislosti všíma niekoľko negatívnych faktov. Po otáľaní sa síce konečne podarilo zriadiť špeciálny protikorupčný súd, ale ešte stále nie je úplne funkčný. „Skupina medzinárodných expertov má vyberať sudcov, ale nemá dostatočný prístup k informáciám,“ poukazuje správa so znepokojením.

Nepríjemne pôsobia dve vety o aktivistoch, ktorí odhaľujú úplatkárske škandály: „Pokračujúce útoky v posledných rokoch proti občianskej spoločnosti, ktorá odkrýva korupciu, stupňujú obavy. Vyšetrovanie týchto útokov napreduje pomaly.“

Brusel sa pozastavil aj pri dosiaľ neukončenom audite ukrajinského protikorupčného úradu. „Obavy vyvoláva politicky riadené vymenovanie audítorov, čo hrozí podkopaním vedenia tohto úradu,“ ozrejmuje správa, ktorá pokračuje, že tento dôležitý orgán doteraz stále nezískal nezávislý prístup k odpočúvaniam. Jednou z prekážok úradu, aby mohol viesť efektívne vyšetrovanie korupčných prípadov, je zlyhávanie Národnej agentúry pre prevenciu korupcie, uzatvára v tejto súvislosti dokument Európskej komisie.