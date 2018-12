Belgický kráľ prijal rezignáciu premiéra Michela

Belgický kráľ Filip prijal v piatok rezignáciu premiéra Charlesa Michela. Zároveň ho požiadal, aby dočasne prevzal vládne povinnosti až do najbližších parlamentných volieb, ktoré sú v krajine naplánované na máj, informoval kráľovský palác v Bruseli.

Kráľ predchádzajúce dva dni rokoval s vrcholnými predstaviteľmi belgických politických strán, aby situáciu vyhodnotil.

Premiér Michel rezignoval na svoju funkciu v utorok večer po tom, čo vládu opustila najsilnejšia koaličná strana Nová flámska aliancia (N-VA). Rozhodla sa tak na protest proti Michelovmu plánu podporiť globálny pakt OSN o migrácii. Hoci premiér najprv uvažoval o menšinovej vláde, nakoniec odstúpil. Zároveň čelil aj silnejúcemu tlaku, aby vypísal predčasné voľby, čo ale odmietol s tým, že by to krajinu uvrhlo do chaosu.