Vládne Trump už len s deťmi?

Os dospelých

Mattis bol hlavnou postavou takzvanej osi dospelých. Na začiatku vlády Donalda Trumpa v januári 2017 to bola skupina ľudí, od ktorej sa očakávalo, že budú krotiť najbláznivejšie inštinkty a nápady prezidenta, ktorý nemal žiadne politické skúsenosti z volenej funkcie a o svete vedel veľmi málo. Republikánsky celebritný miliardár sa v Bielom dome takmer vôbec nezmenil. Ale „dospeláci“ vo vláde už skončili alebo končia. Medzi nich americké médiá zaradili šéfa štábu Bieleho domu Johna Kellyho, ktorý len nedávno oznámil svoju rezignáciu. Ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona Trump vyhodil už na jar. Vtedy skončil aj Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť H. R. McMaster.

"Odchod Mattisa je asi ešte dôležitejší ako ostatné rezignácie. Je mimoriadne rešpektovaný. Následky môžu byť značné,“ reagoval pre Pravdu Robert Busby, expert na americkú politiku z Liverpool Hope University. "Nie je nič neobvyklé, že Biely dom mení ministrov. Ale Trump stráca čoraz viac ľudí, ktorí poskytovali dôveryhodnosť jeho vláde,“ vyhlásil Busby.

Dôležité totiž je, za akých okolností Mattis odchádza. Trump v stredu ohlásil stiahnutie jednotiek zo Sýrie a zdá sa, že obmedzí aj vojenskú prítomnosť USA v Afganistane. Takého rozhodnutia sú, samozrejme, suverénnym právom prezidenta. No zdá sa, že Mattisa pri debate o nich odsunuli na druhú či možno až tretiu koľaj. Šéfa Pentagonu hnevá, že USA opúšťajú kurdských spojencov v Sýrii.

Mattis, bývalý generál námornej pechoty, nebol v rezignačnom liste príliš diplomatický. Napísal, že sila USA spočíva v jedinečnom a komplexnom systéme spojenectiev. Sú to však práve partneri Spojených štátov v NATO a Európskej únii, ktorých Trump najčastejšie kritizuje.

"Pretože máte právo na ministra obrany, ktorého názory sú viac v súlade s vašimi, verím, že je správne, aby som odstúpil,“ uviedol Mattis.

Ako sa končiaci minister obrany zapíše do histórie? Van Jackson, autor knihy Na pokraji o vzťahoch USA a KĽDR, na sociálnej sieti Twitter uviedol, že Mattis zabránil vojne so Severnou Kóreou. "Jeho odkaz je mimoriadne komplikovaný. Môžem však presvedčivo vyhlásil niečo, čo sa týka jednej špecifickej veci. Vlani alebo začiatkom tohto roku by sme bombardovali Severnú Kóreu, ak by bol ministrom obrany niekto iný,“ vyhlásil expert a vymenoval niekoľko republikánskych politikov, ktorí by podľa neho v pozícii šéfa Pentagonu vojnu Pchjongjangom podporili.

Trumpov štýl riadenia

Odborník na medzinárodné vzťahy David Mislan z Americkej univerzity vo Washingtone tiež tvrdí, že Mattis bol umierneným hlasom vo vláde. Expert však zároveň vzhľadom na chaotické rozhodovanie, ktorým je Trump známy, pochybuje, či mal Mattis na Biely dom až taký vplyv.

"Trump má špeciálny štýl riadenia. Do značnej miery je založený na tom, že si ľudia v jeho tíme konkurujú. V takejto atmosfére je veľmi náročné dospieť k dobrému výsledku, ak nie je prezident intelektuálne nadaný a politicky zbehlý. To, že Mattis odchádza, je dosť strašidelné. Ale pre Trumpov manažérsky štýl aj tak jeho hlas nebolo počuť,“ uviedol pre Pravdu Mislan.

Po oznámení rezignácie Severoatlantická aliancia Mattisovi poďakovala za jeho prácu. Minister obrany takmer dva roky presviedčal spojencov, aby dávali viac peňazí na obranu a zároveň ich ubezpečoval, že Trumpove USA dodržia spojenecké záväzky. Nie je určite náhoda, že ich dôležitosť vo vyhlásení k Mattisovmu odchodu zdôraznila hovorkyňa NATO Oana Lungescuová.

"Nie je úplne presné hovoriť, že Trumpovu vládu už opustili všetci dospelí. Skôr sa dá povedať, že je ťažké nájsť niekoho, kto by prezidentovi ako dospelý aspoň v súkromí oponoval či tvoril jeho politiku. Mattis odchádza ako niekto, koho povesť až tak neutrpela a kto sa v náročných časoch snažil dosiahnuť najviac, ako sa dalo,“ dodal Busby.