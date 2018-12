V Odese zakotvila britská vojnová loď. Čierne more nepatrí Rusku, znie z Londýna

Čierne more nepatrí Rusku, vyhlásil britský minister obrany Gavin Williamson v ukrajinskej Odese pri rokovaní so svojím náprotivkom Stepanom Poltorakom. Pred dvoma dňami v prístavnom meste zakotvila britská spravodajská loď HMS Echo, ktorá by v Čiernom mori mala vykonávať cvičenia. Londýn tým chce podľa britských médií vyjadriť podporu Ukrajine.