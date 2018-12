Taliansko neotvorí prístavy pre 300 zachránených utečencov

„Moja odpoveď je jasná: talianske prístavy sú uzavreté. Sviatok pre prevádzačov a pre tých, ktorí im pomáhajú, skončil,“ tweetoval minister patriaci k talianskej pravici.

Oznámil tiež, že španielska mimovládna organizácia podala v Taliansku písomnú žiadosť o prijatie mužov, žien a detí zachránených v piatok, a že predtým už bola odmietnutá na Malte.

Proactive Open Arms oznámila, že s pomocou vrtuľníka pohraničnej stráže bola na Maltu dopravená iba jedna zo zachránených žien a jej dieťa narodené na líbyjskej pláži. „Máme na palube 311 ľudí a nemáme prístav, kde s nimi zakotviť,“ tweetovala organizácia.

V piatok oznámila, že pri líbyjskom pobreží zachránila asi 300 ľudí z troch rôznych plavidiel. Sú medzi nimi aj tehotné ženy. Na mori ich údajne čakala smrť. „Keby ste mohli pocítiť ten chlad, ľahšie by ste pochopili naliehavosť veci. Nie je kde pristáť, Malta odmietla poskytnúť potraviny. To nie sú Vianoce,“ stojí v tweete španielskej organizácie.

Humanitárne lode ďalej operujú v Stredozemí napriek rozhodnému Salviniho odporu. Minister pre ne uzavrel prístavy a obvinil posádky, že napomáhajú prevádzačom.

Nemecká mimovládna organizácia Sea-Eye v piatok ohlásila, že zo Španielska vyplávala k líbyjským brehom nová záchranárska loď Professor Albrecht-Penck. Časť jej osemnásťčlennej posádky sú dobrovoľníci, ktorí pôvodne boli na palube Aquarius, ktorej činnosť vyvolala roztržku medzi európskymi štátmi. Začiatkom decembra musela svoje aktivity po dvoch rokoch ukončiť.

Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) priplávalo tento rok do polovice decembra do Európy cez Stredozemné more 113 145 ľudí, vlani to bolo v rovnakom období 168 258 ľudí. Pri pokuse dostať sa do Európy tento rok prišlo o život alebo je nezvestných viac ako 2 200 ľudí.