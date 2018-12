Premiéri Bulharska, Rumunska a Grécka podporili cestu Srbska do EÚ

Predsedovia vlád Bulharska, Rumunska a Grécka vyjadrili dnes v Belehrade podporu úsilia Srbska vstúpiť do Európskej únie. Bojko Borisov, Viorica Dancialová a Alexis Tsipras sa v srbskej metropole zúčastnili štvorstranného summitu so srbským prezidentom Aleksandarom Vučićom.

Grécky premiér podľa srbskej televízie B92 vyhlásil, že Srbsko spĺňa podmienky pre vstup do EÚ. Poukázal pritom na to, že všetci účastníci dnešnej schôdzky vyzdvihli veľký význam začlenenia Srbska do únie pre budúcnosť celého balkánskeho regiónu.

„Myslíme si, že Srbsko spĺňa kritériá a túto cestu musia nasledovať aj ďalšie krajiny,“ povedal tiež Tsipras s poukázaním na to, že všetky štyri krajiny zastúpené na dnešnom belehradskom summite podporujú rozširovanie EÚ o ďalšie balkánske štáty. „EÚ musí prijať pozitívne rozhodnutie pre ľudí na Balkáne, nie sa riadiť strachom a defétistickým prístupom,“ zdôraznil predseda gréckej vlády.

Účastníci dnešného rokovania sa okrem iného zaoberali aj rôznymi ekonomickými otázkami, vrátane infraštruktúrnych projektov, najmä pokiaľ ide o zlepšenie dopravného prepojenia.

Prezident Vučić podľa agentúry AP oznámil, že v Belehrade sa dnes dosiahla dohoda vytvoriť komisiu na prípravu spoločnej kandidatúry na usporiadanie majstrovstiev Európy vo futbale v roku 2028 alebo svetového futbalového šampionátu o dva roky neskôr.