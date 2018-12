Štátne úrady v USA zatiaľ fungujú, dohoda bude najskôr vo štvrtok

Prvé dva dni fungovania americkej vlády bez prísunu peňazí boli podľa amerických médií bez väčších problémov, zrejme aj vďaka víkendu. Socha Slobody v New Yorku je pre turistov ďalej otvorená, aj keď len vďaka peniazom štátu New York, pošta riadne doručuje zásielky. 800-tisíc štátnych zamestnancov však za vianočné obdobie prinajmenšom dočasne nedostane výplatu, pretože dohoda o financovaní kabinetu nie je na obzore.

Krízový stav spôsobil spor medzi americkým Kongresom a Bielym domom o peniaze na stavbu múru na hraniciach s Mexikom. Prezident Donald Trump na múre trvá a žiada od Kongresu päť miliárd dolárov. Poslanci mu ale financie nedali a prezident na oplátku odmieta poskytnúť prostriedky na krytie chodu vlády. Od noci z piatka na sobotu je kabinet bez peňazí.

So žiadnymi rokovaniami o kompromise sa do štvrtka nepočíta, pretože poslanci a senátori sa už rozišli a vrátia sa na pojednávanie najskôr po Vianociach. Viceprezident Mike Pence sa zišiel s vodcom demokratickej menšiny v Senáte Chuckom Schumerom, rokovania ale k ničomu neviedli. Podľa úradujúceho personálneho šéfa Bieleho domu Micka Mulvaneyho sa zrejme do konca roka problém nevyrieši.

Štátni zamestnanci ale pravdepodobne o svoje peniaze neprídu. Rovnako ako v minulých podobných situáciách, ktoré sa tento rok opakovali už dvakrát, dostanú výplatu spätne ako ľudia pracujúci teraz „bezplatne“, tak aj tí, ktorí boli poslaní na nútenú dovolenku.

Trump pre spor s Kongresom zrušil plán odletieť na svoje floridské letovisko Mar-a-Lago, kde chcel tráviť vianočné sviatky. Prvá dáma, ktorá už so synom Baronom na Floridu odcestovala, sa má počas dneška vrátiť späť.

O svojej nezlomnej vôli postaviť múr dnes Trump Američanov znovu informoval na twitteri. „Jediná cesta, ako zastaviť drogy, gangy, pašerákov ľudí, zločincov a mnoho iných, ktorí smerujú do našej krajiny je múr alebo zábrana. Drony a všetko ostatné je skvelé a zábavné, ale jedine starý dobrý múr funguje,“ napísal prezident.