Trump popiera, že by navrhoval prepustiť šéfa centrálnej banky

Americký prezident Donald Trump popiera, že by navrhoval prepustiť šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella. Uviedol to minister financií Steven Mnuchin. Reagoval tak na informácie médií, že Trump o možnosti Powellovho odvolania diskutoval pre nespokojnosť s pokračujúcim zvyšovaním sa úrokových sadzieb.

Mnuchin na svojom twitterovom účte uviedol, že na túto tému s prezidentom hovoril. Trump podľa neho vyhlásil, že síce nesúhlasí s politikou Fedu, ale že nikdy nenavrhoval Powella prepustiť a že takýto krok ani nepovažuje za správny.

O údajných Trumpových diskusiách ohľadom možného prepustenia šéfa Fedu Powella v sobotu informovala agentúra Bloomberg alebo napríklad zdroje agentúry Reuters oboznámené so situáciou. Tieto zdroje ale zároveň uviedli, že neočakávajú, že Trump takýto krok skutočne urobí. Podľa právnych expertov je navyše otázne, či má prezident právo šéfa Fedu odvolať. Pokus o odvolať šéfa Fedu by mohol byť vnímaný ako útok na nezávislosť centrálnej banky a mohol by prehĺbiť napätie na finančných trhoch.

Prezident Trump je hlasným zástancom nízkych úrokov. Rast úrokových sadzieb síce pomáha udržiavať pod kontrolou inflačné tlaky, zvyšuje ale náklady na úvery a má negatívne dopady na ekonomiku aj na akciový trh.

Fed tento týždeň napriek Trumpovej kritike zvýšil svoju základnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu do pásma 2,25 až 2,50 percenta. K zvýšeniu úrokov tak tento rok prikročil už po štvrtýkrát, signalizoval ale, že v budúcom roku ich zvyšovanie spomalí.

Trump v októbri označil zvyšovania úrokov za „smiešnu“ politiku. Minulý mesiac potom v rozhovore s denníkom The Washington Post vyhlásil, že nie je „ani trochu spokojný“ so šéfom Fedu Powellom. Sám ho pritom v minulom roku do čela centrálnej banky nominoval.