Turecko varovalo Francúzsko pred ochranou kurdských milícií v Sýrii

Francúzsko nič nezíska, keď ponechá v Sýrii svoje sily na ochranu tamojších kurdských milícií. Uviedol to v utorok turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu po tom, ako Paríž oznámil, že po nečakanom rozhodnutí USA o stiahnutí amerických vojakov zo Sýrie tam zostane vojensky pôsobiť.

Oznámenie o stiahnutí všetkých približne 2000 príslušníkov amerických pozemných síl zo Sýrie prekvapilo väčšinu spojencov Washingtonu vrátane Francúzska. Privítalo ho však Turecko, ktoré bude mať voľnejšie ruky pri zasahovaní proti kurdským bojovníkom zo Spojenými štátmi podporovaných Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG), píše agentúra AFP.

„Ak Francúzsko zostáva, aby prispelo k budúcnosti Sýrie, to je skvelé, ale ak to robia preto, aby chránili (tieto milície), to nebude pre nikoho žiadnym prínosom,“ citoval Čavušogla denník Hürriyet.

Turecko vníma milície YPG ako sesterskú „teroristickú“ organizáciu zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá vedie povstanie na tureckom území od roku 1984. PKK majú na svojich zoznamoch teroristických skupín okrem Ankary aj USA a EÚ.

Americký prezident Donald Trump nariadil minulý týždeň stiahnutie pozemných síl, ktoré v Sýrii poskytovali výcvik členom YPG – súčasti Kurdmi vedeného zoskupenia známeho ako Sýrske demokratické sily (SDF), ktoré bojuje proti skupine Islamský štát (IS).

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu vyjadril „hlbokú ľútosť“ nad rozhodnutím Trumpa. Zdôraznil tiež, že „spojenec musí byť spoľahlivý“.

Čavušoglu kritizoval „podporu“ YPG zo strany Francúzska, ktorá podľa neho „nie je tajomstvom“, pričom odsúdil aj stretnutia francúzskych predstaviteľov s lídrami politického krídla SDF z minulého týždňa.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ohlásil, že jeho krajina v najbližších mesiacoch zasiahne proti IS a YPG v Sýrii.

V súvislosti s obavami, že odchod USA negatívne ovplyvní boj proti IS v Sýrii, Čavušoglu vyhlásil, že Turecko je schopné zneškodniť jej bojovníkov samo.