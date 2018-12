Indonézske úrady varovali obyvateľov, aby sa vyhli pobrežiu v blízkosti sopky

Indonézska meteorologická, geofyzikálna a klimatologická agentúra v utorok v noci vyzvala verejnosť, aby sa zdržiavala najmenej 500 metrov až kilometer od pobrežia pozdĺž Sundského prielivu, ktorý sa nachádza medzi zasiahnutými ostrovmi Jáva a Sumatra. Agentúra monitoruje činnosť sopky Anak Krakatau, ktorej erupcia podľa predpokladov vyvolala zosuv pôdy a spôsobila víkendovú cunami, uviedla jej šéfka Dwikorita Karnawati.

Okrem zlého počasia oblasť bičujú aj veľké vlny a oboje by spolu so sopečnými erupciami mohli podľa nej „spôsobiť na útesoch krátera zosuvy pôdy do mora“, čo vyvoláva obavy zo vzniku cunami. Karnawati vyzvala obyvateľov, aby boli ostražití a nepodliehali panike. Podobné varovanie v stredu vydala aj národná agentúra pre zvládanie katastrof.

Cunami udrela nečakane v sobotu v noci na pobrežie západnej časti ostrova Jáva a južnej časti ostrova Sumatra. Hovorca národnej agentúry pre zvládanie katastrof Sutopo Purwo Nugroho v stredu informoval, že sa predpokladá, že sopečná aktivita spôsobila kolaps veľkej časti juhozápadného svahu Anak Krakatau. To zrejme spôsobilo pohyb veľkej masy vody a vytvorilo vlny, ktoré následne zasiahli breh. Cunami si vyžiadala 430 mŕtvych, 1 400 zranených a najmenej 159 nezvestných. Viac ako 21-tisíc ľudí vyhnala zo svojich domovov.

V stredu si v Indonézii pripomínajú 14. výročie masívneho zemetrasenia s magnitúdom 9,1, ktoré v Indickom oceáne spôsobilo sériu ničivých vĺn cunami. Tie si vyžiadali vo viacerých krajinách v oblasti zhruba 230-tisíc mŕtvych, viac ako polovica pritom pochádzala z indonézskej provincie Aceh.