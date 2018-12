Rok 2018: Premiér Babiš v centre pozornosti

„Dokáže čeliť akejkoľvek kritike. Vidieť, že ho v tomto smere podnikanie zocelilo. Podobá sa na Donalda Trumpa. Obaja sú zvyknutí na sociálnodarvi­nistické prostredie. Nik iný by nevydržal to, čo Babišovi robia médiá a ulica,“ povedal pre Pravdu český politológ Oskar Krejčí.

Druhá Babišova vláda má od 27. júna 2018 menšinový charakter. Dôveru poslancov získala 12. júla pomerom hlasov 105 : 91. Koaličný kabinet ANO a ČSSD vznikol po tom, čo prvá Babišova vláda, sformovaná po voľbách do Poslaneckej snemovne v roku 2017, nezískala v januári 2018 dôveru. Aj dnes však kabinet tvorí ANO a ČSSD na základe koaličnej dohody z 10. júla 2018. Babišovci sa zároveň dohodli na „tolerancii“ s KSČM. Komunisti sa zaviazali podporiť vládu pri hlasovaní o dôvere a nevyvolať hlasovanie o nedôvere. Zato sa kabinet zaviazal plniť niekoľko programových podmienok KSČM. Napriek tomu sa komunistom nepodarilo presadiť napríklad požiadavku týkajúcu sa obsadenia miest v štátnych podnikoch.

Na vidieku ho podporujú

Od vzniku druhej Babišovej vlády čelí kabinet neúspešným snahám opozície zvrhnúť vládu, vyvolať mimoriadne voľby a hlavne spochybniť kompetentnosť Babiša a jeho ministrov. Výsledkom je však presný opak. Hlavne na vidieku rastie podpora vlády, ktorá najnovšie dosiahla takmer 50 percent. Ani posledný pokus zvrhnúť kabinet nevyšiel. Podľa viacerých ekonómov je to hlavne pre pokles nezamestnanosti a kúpyschopnosti obyvateľstva, pre znižovanie štátneho dlhu a rastu zahraničných investícií.

Aj keby som dnes povedal, že zajtra tu bude Švajčiarsko, aj tak by ste nahlas protestovali. Andrej Babiš, premiér na adresu opozície

Rokovanie snemovne iniciovalo šesť opozičných strán kvôli kauze Bocianie hniezdo a údajnému únosu premiérovho syna Andreja Babiša juniora na Krym. Za návrh hlasovalo všetkých 92 opozičných poslancov. Proti bolo 90 hlasov vládnej koalície. Celkovo hlasovalo 182 poslancov. Nik sa nezdržal hlasovania. Poslanci za ČSSD podľa plánu opustili pred hlasovaním miestnosť. Opozícii sa tak nepodarilo získať potrebných 101 hlasov. Ortieľ padol po siedmich hodinách diskusie, v ktorých sa už tradične viac politizovalo ako držalo konkrétnych faktov.

Kritikov si nevšíma

V súvislosti s čerpaním európskych dotácií holdingom Agrofert Babiš opakuje: „Svoju firmu som vložil do fondu, ako to určuje zákon prijatý snemovňou práve kvôli mne. Tým som sa vzdal celej firmy.“ Podľa jeho slov aj v tomto prípade ide o „účelovú politiku“ proti jeho osobe. „Babiša to jednoducho baví. Je hráčom, ktorého krédom nie je princíp vľavo či vpravo, ale stále vpred,“ opísal politológ Krejčí jednu z Babišových predností. Premiér si nič nerobí ani zo svojich kritikov, podľa ktorých „pošliapava ústavu“. Jeho odporcovia totiž pripomínajú, že Babiš aj Zeman konajú síce podľa ústavy, ale prvý zákon štátu je koncipovaný veľmi všeobecne. A tak v podstate všetko, čo tandem Babiš-Zeman urobil, je z hľadiska litery zákona v poriadku.