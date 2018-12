Troch mužov obvinili vo Švédsku z prípravy extrémistického útoku

Ako vo štvrtok uviedla vo vyhlásení, hlavná trojica podozrivých si údajne zaobstarala a prechovávala veľké množstvo chemikálií a ďalšie zariadenie, aby okrem iného „zabila a ublížila ďalším ľuďom“. Ak by podozriví plánovaný útok vykonali, „mohlo by to vážne ublížiť Švédsku“, dodala prokuratúra.

Všetci šiesti podozriví, ktorí sú z Uzbekistanu a Kirgizska, čelia obvineniam, že posielali peniaze do zahraničia, ktoré odtiaľ následne preposielali ďalej Islamskému štátu. Piati z nich sú v policajnej väzbe, šiesty čaká na proces na slobode. Proces je naplánovaný na 7. januára. Všetci obvinení popierajú vinu.