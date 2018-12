Trumpov bývalý právnik Cohen údajne navštívil Prahu

Niekdajší osobný právnik súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen bol v lete 2016 v Prahe. Dokazuje to záznam prihlásenie jeho mobilného telefónu do českej mobilnej siete. Dnes to s odvolaním sa na štyri svoje zdroje uviedla americká agentúra McClatchyDC, ktorá sa venuje politickému spravodajstvu z Washingtonu.