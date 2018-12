Islamský štát (nie) je porazený

Brutálna vražda dvoch mladých turistiek v Maroku. Krvavé vyčíňanie strelca na vianočných trhoch v Štrasburgu. Vlajka teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorú našla berlínska polícia pri vlakovej trati a úrady sa teraz snažia zistiť, či to súvisí s poškodeným elektrickým káblom v jej blízkosti.

Vírus terorizmu

Sú to tri incidenty, ktoré pravdepodobne spája vírus terorizmu. Dánku Louisu Vesteragerovú-Jespersenovú a Nórku Maren Uelandovú našli mŕtve s ranami na krku 17. decembra. Marocké úrady odvtedy zatkli minimálne 18 ľudí. Štyria páchatelia podľa doterajších zistení patrili do gangu radikálov, ktorí prisahali vernosť IS, hoci nemali priamy kontakt na organizáciu.

Podobne to bolo v prípade krviprelievania v Štrasburgu 11. decembra. Páchateľ Chérif Chekatt na miestom vianočnom trhu zavraždil päť ľudí. Polícia ho zastrelila o dva dni neskôr. Chekatt bol kriminálnik, vo väzení sa pridal k stúpencom radikálneho násilného islamu. IS ho za jeho čin pochválil a v byte teroristu sa našla nahrávka, na ktorej sľubuje vernosť organizácii. Nie je však známe, že by bol Chekatt v kontakte s väčšou teroristickou sieťou.

A je vlajka IS pri vlakovej trati odkazom, že teroristi niečo chystajú? V tejto chvíli je to takmer nemožné povedať. No hromadná doprava sa v minulosti stala viac ráz terčom extrémistov. V marci 2004 pri bombových útokoch teroristov z Al-Kajdá na vlaky v Madride zahynulo 193 ľudí. Samovražedné atentáty v londýnskom metre si zase v júli 2005 vyžiadali 52 obetí.

IS určite zostáva inšpiráciou pre radikálov. Minulý týždeň však americký prezident Donald Trump oznámil, že približne dvetisíc amerických vojakov odchádza zo Sýrie, lebo Islamský štát je porazený. Toto náhle rozhodnutie sa podľa médií v USA zrodilo v telefonickom rozhovore vládcu Bieleho domu s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom. Trump takpovediac ponechal IS na starosti Ankare. Jeho rozhodnutie prispelo k rezignácii amerického ministra obrany Jima Mattisa a zo svojej pozície odchádza aj Brett McGurk, ktorý bol americkým vyslancom pri globálnej koalícii pre boj s IS.

IS je odolný

Je teda Islamský štát porazený, ako vyhlásil Trump? "Rozhodnutie prezidenta nie je prekvapujúce. V Spojených štátoch je už malá podpora pre priamu dlhodobejšiu vojenskú angažovanosť Ameriky na Blízkom východe alebo v Afganistane. Je dobré si pripomenúť, že hoci sa Trump tak veľmi líši od svojho predchodcu Baracka Obamu, obaja sľubovali znížiť nasadenie jednotiek na Blízkom východe a v južnej Ázii,“ pripomenul pre Pravdu Sean Foley, expert na dejiny a politiku islamského sveta na Štátnej univerzite v strednom Tennessee. "Stiahnutie vojakov však bude mať značné následky pre Sýriu a Ameriku. IS sa ukázal ako odolný. Ako bude vyzerať boj s ním, bude teraz závisieť viac od rozhodnutí v Ankare, Damasku, Moskve a Teheráne, menej vo Washingtone,“ myslí si Foley.

Je faktom, že IS stratil takmer všetko územie v Sýrii a Iraku, ktoré nazýval svojím kalifátom. Medzitým však už stihol zapustiť korene aj inde a inšpiroval viacero útokov v Európe, USA či Austrálii.

"Nenastal čas na to, aby sme vyhlásili, že sme nad IS vyhrali. Jasné dôkazy ukazujú, že organizácia sa mení na povstaleckú frakciu,“ reagoval pre Pravdu Daveed Gartenstein-Ross, autor knihy Bin Ládinovo dedičstvo. "IS je stále schopný likvidovať svojich protivníkov. Vieme, že povstalecké hnutie nie je jednoduché poraziť. Sme toho stále svedkami v Afganistane, Iraku či Líbyi. Koniec vojny sa už nedá ohlásiť len preto, že nepriateľ prišiel o územie,“ myslí si expert z Nadácie na obranu demokracií.