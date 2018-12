Zvrat v Izraeli? Benjamin ohrozuje Benjamina

Izraelčania obdivujú svojich statočných vojakov a aj preto mnohí vkladajú nádej do 59-ročného generála, čo už v armáde veľa preskákal. Je ním charizmatik, ktorý sa chystá vstúpiť do politiky.

Bývalý výsadkár a niekdajší náčelník generálneho štábu sa nikdy ničoho a nikoho nebál. S výnimkou otca, ktorý mu dôrazne zatrhol sen na dvoch kolesách. Prízvukoval totiž synovi, že stačí jedno riziko, keď sa stal profesionálnym vojakom. „Otec mi povedal, že vodičský na motocykel si urobím jedine cez jeho mŕtvolu," zdôveril sa Benjamin Gantz novinám Jerusalem Post. Aj sa tak stalo: „Až o niekoľko rokov som si spravil preukaz na motorku a prišiel som ho ukázať otcovi nad jeho hrob. Ocenil by toto gesto,“ dodal.

Milovník americkej značky motocyklov Harley-Davidson teraz môže prifrčať na výslnie izraelskej politickej scény. V apríli 2019 sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby a o Gantzovi sa už dlhšie hovorí ako o čiernom koňovi.

Odmietol ponuky, verí sám sebe

Gantz si vyzliekol uniformu pred troma rokmi, keď odišiel z funkcie šéfa ozbrojených síl. V civile sa stáva ako nováčik nebezpečným súperom skúsených politických drakov. „Ak založí stranu, tá sa môže stať druhou najsilnejšou,“ zdôraznil denník Le Figaro.

Nečudo, že na vysokej popularite Gantza by sa chceli „priživiť“ politické strany od ľavice až po pravicu. Premiér Benjamin Netanjahu, ktorý vedie najsilnejšiu zložku dosluhujúcej koalície, mu údajne ponúkol kreslo šéfa diplomacie, ale nepochodil.

Podobne dopadli pytačky politickej aliancie Sionistický zväz. „Gantzovi ponúkli, aby bol na čele volebnej kandidátnej listiny, ale dôrazne odmietol,“ informovala televízia Channel 10. Je nepochybné, že Gantz si uvedomuje, že nepotrebuje politickú barličku od iných, lebo sa zjavne cíti pevne na vlastných nohách. Dokazujú to prieskumy verejnej mienky. „Netanjahua si želá naďalej na poste premiéra 46 percent izraelských Židov, v prípade Gantza je to 39 percent opýtaných napriek tomu, že verejne nevyslovil svoje názory, odkedy odišiel z armády,“ informoval o svojich zisteniach Izraelský demokratický inštitút.

O politickej nádeji skúseného generála napovedá aj prieskum, o ktorom informoval portál Times of Israel. Keby sa pravdepodobná strana Gantza dala pred voľbami dokopy s centristami z Ješ atid (v preklade Budúcnosť existuje), šliapali by na päty Netanjahuovmu Likudu: „Získali by 26 poslaneckých mandátov, Likud by mal 29 kresiel.“

V 120-člennom parlamente by to asi znamenalo, že Gantz bude mať veľké slovo pri vytváraní novej koaličnej vlády. Jeden Benjamin, čo je zatiaľ mimo politiky, evidentne podkuruje druhému Benjaminovi, ktorý je už dlho pri moci.

Ocenil nepriateľa a chápe pozostalých

Keď bol Gantz náčelníkom generálneho štábu, stalo sa, že protirečil Netanjahuovi. Kým premiér zdôrazňoval, že Irán si zaumienil vyvinúť jadrové zbrane, vtedajší šéf armády zmýšľal inak. Gantz tvrdil, že iránski lídri sú dosť rozumní, aby sa nezahrávali s úsilím vyrobiť atómové bomby. Nepriamo poukazoval na to, že Teherán si musí uvedomovať, ako by Izrael reagoval na takú snahu.

Rozruch na domácej scéne vyvolal Gantz, keď po skončení jednej izraelskej ofenzívy vyzdvihol, ako statočne postupovali niektorí Palestínčania. Mnohí Izraelčania krútili hlavou, čo hovorí ich veliteľ. Gantz však iba konštatoval holý fakt – že nepriateľ prejavil chrabrosť, čo si všimol ako profesionálny vo­jak.

Ako šéf ozbrojených síl mal povesť generála, ktorý postupuje expresne a vecne, čo pred pár rokmi prezradil pre Jerusalem Post: „S veliteľom vzdušných síl potrebujem 30 – 40 sekúnd, aby sme sa vypočuli, pochopili a konali. Hovoríme rýchlo a v kódoch – letová výška, typ bomby, smer útoku.“

Benjamin Gantz Narodil sa v Izraeli v roku 1959. Matka pochádza z Maďarska, otec bol rodák z Rumunska.

Keď mal 18 rokov, nastúpil na vojenčinu a nakoniec s armádou spojil celú kariéru; začínal ako výsadkár.

Pôsobil ako veliteľ viacerých vojenských operácií, vo februári 2011 ho vláda jednomyseľne schválila za nového náčelníka generálneho štábu (NGŠ). Z tohto postu odišiel do civilu začiatkom roku 2015.

viacerých vojenských operácií, vo februári 2011 ho vláda jednomyseľne schválila za nového náčelníka generálneho štábu (NGŠ). Z tohto postu odišiel do civilu začiatkom roku 2015. Vo funkcii NGŠ riadil dve významné akcie: v novembri 2012 operáciu s cieľom zastaviť raketové útoky palestínskych radikálov z pásma Gazy proti Izraelu a v júli 2014 ofenzívu proti teroristom z hnutia Hamas.

Nádejný politik, ktorý dosiaľ verne slúžil ochrane Izraela, vyzerá ako drsný chlap, ale priznáva, že v najťažších chvíľach zmäkne a ťažko hľadá slová. Kedy a prečo? Stávalo sa mu to vtedy, keď sa ako šéf armády stretával s pozostalými po padlých izraelských vojakoch. Počas ofenzívy proti radikálom z palestínskeho hnutia Hamas ich zahynulo 67; Gantz postupne navštívil rodiny všetkých z nich.

Prichádzal za vdovami, polosirotami, matkami mŕtvych synov, ktorým objasňoval, že použitie sily bolo nevyhnutné. Na druhej strane sa stretával so žiaľom, o čom pre Jerusalem Post povedal, že to bolestivo znášal. Zvlášť napríklad, keď hovoril s ovdovenou tehotnou ženou s tromi deťmi…