Žlté vesty sa pokúsili preniknúť do letného sídla francúzskeho prezidenta

Do letného sídla francúzskych prezidentov na Azúrovom pobreží sa vo štvrtok večer pokúsili vniknúť členovia takzvaného hnutia žltých viest. S odvolaním sa na starostu neďalekého mestečka Borme-les-Mimosas Françoisa Arizziho o tom dnes informovala agentúra AFP. "Žltým vestám" sa do pevnosti Brégançon dostať nepodarilo, dnes by sa o to ale mohli pokúsiť znova.